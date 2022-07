Uno llega a una edad en que aprende, como Marlene Dietrich, a saber bajo qué foco ponerse pero todavía no se mantener la boca cerrada. Si el domingo pasado dije que no tenía tema para el artículo no pasaron ni dos horas desde su publicación que un oyente (¿leyente?) me hizo una petición: el uso del Falcon por Pedro Sánchez e Irene Montero. Me sueltan este morlaco, lo hacen creyendo que no es de mi gusto y quieren verme corriendo y corneado antes de que llegue yo a la estafeta a mandar el artículo, porque otra de las cosas que la edad no me ha corregido ha sido la de no aceptar un reto.

No sé cual es el problema del uso del Falcon por parte de Pedro Sánchez, el presidente que más lo ha usado, eso sí. Le sigue en la lista Zapatero, luego Aznar y por último Rajoy. Quizás tenga algo que ver la capacidad de relacionarse con el prójimo y la realización de una política internacional sustancial que defienda los intereses de España con que el Falcon se use más. Solo por los fondos Next Generation, el Falcon ya está amortizado. ¿Quién sabe? Si Rajoy hubiera utilizado más el Falcon quizás nos habríamos ahorrado 60.000 millones de euros, pero es que, claro, luego se topaba con el inglés que no sabía, y así tampoco se va muy lejos. Lo de usar el avión para mejorar la posición internacional de España no siempre salió bien ¿eh? que Aznar lo usó para ir a la cumbre de las Azores. Nadie criticó su uso por ello, entonces, pero a la postre se podría haber quedado en tierra. A Rajoy sí se le criticó, pero por cargarlo, cada viaje, con más de mil euros en viandas y también por usarlo para ir a mítines, cosa que él mismo le había criticado a Zapatero, pero Rajoy había usado el Falcon para ir a un mitin del PP Europeo antes de ser presidente. El PP de entonces reclamaba que eso de Zapatero era una adulteración de la competencia electoral. Después vino lo de la Gürtel y, claro, te tienes que reír. Deduzco que el uso del Falcon por parte de Sánchez es por lo mucho que contamina y los compromisos de la agenda 2030 que se tienen que cumplir, pero me lo dicen los mismos que no se preocupan lo más mínimo de esa agenda y lo consideran una falacia, aparte de que se les olvida que es la seguridad del presidente lo que señala cómo debe desplazarse. El uso por parte de Irene Montero quizás se objeta porque, tirando de hemeroteca, criticaba los viajes a todo menú de Rajoy, pero yo creo que es más por la tirria que parece provocar que una cajera del Saturn haya llegado a ministra de España y vaya a Nueva York a reunirse en la Casa Blanca y en la ONU y no a hacer el zanguango, como cierta presidenta de Comunidad autónoma, de cuyo nombre no quiero acordarme y que mi oyente, estoy seguro, adora con pasión.