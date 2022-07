Un congreso inacabado

El congreso regional del PP ha sido un acontecimiento fallido. Querían ofrecer una imagen de unidad y no lo han conseguido. Una de las pruebas es que tras su conclusión formal, la dirección no está completa, y queda abierta a que Patricia Fernández decida aceptar algún cargo. ¿Qué cargo podría aceptar quien al inicio del proceso le fue ofrecida la mitad de la ejecutiva?

Desde el balcón de la Generalitat de Cataluña, Rodríguez Zapatero prometió que el Parlamento español ratificaría hasta los puntos y las comas del texto de reforma del Estatut catalán que le fuera remitido por el Parlament. Y, claro, tanta esplendidez fue respondida con la redacción del programa máximo de los independentistas. Hubo que meterle unas rebajas, y Zapatero quedó fatal por dos motivos: uno, por prometer al tuntún, y otro, por no cumplir lo prometido.

Extraje este suceso de la memoria cuando leí los mensajes cruzados entre Fernando López Miras y Patricia Fernández en los que ésta le solicitaba la firma al pacto acordado verbalmente unas horas antes en la reunión que mantuvieron ambos en el hotel NH Amistad el día en que concluía el plazo para la presentación de avales a los candidatos a la presidencia del PP, un acuerdo consistente en que se repartirían a partes iguales los miembros de la dirección del partido, así como también la lista electoral de las autonómicas, en ambos casos mediante el ‘sistema cremallera’. La discrepancia que consta en esos whatsapps no es relativa a una reformulación del pacto por parte del presidente, sino que éste no veía conveniente estampar su firma en papel alguno, pues bastaba su palabra. Más tarde, cuando llegó el momento de ejecutar el pacto, se constató que ni firma ni palabra.

La interpretación más espontánea de este culebrón nos llevaría a suponer que López Miras embaucó a la alcaldesa de Archena, entreteniéndola con grandes expectativas hasta el cierre de la presentación de avales. Pero cabe considerar muchos matices desde la reunión del NH hasta el día anterior a la celebración del congreso, en cuyo trayecto se registró una ristra de errores continuados atribuibles a la dirección de Génova y al propio López Miras.

El primero consistió en que el presidente dijo ‘sí a todo’ lo que le planteó la alcaldesa en el NH, cuando ésta, en realidad, presentó una opción máxima que probablemente creía que no iba a ser aceptada en su totalidad. Así son las negociaciones: se empieza por poner sobre la mesa el programa máximo y después se va cediendo hasta cierto límite.

Sin embargo, López Miras ni discutió los términos establecidos por la alcaldesa. Con toda seguridad lo hizo porque estaba apremiado por la consigna de Génova de que había que ir a un congreso de integración y unidad en que se encontrara para Fernández una solución satisfactoria. Y encaró el congreso como una situación de crisis, poco menos que como cuando la moción de censura lo llevó, por su situación en el alambre, a entregar la mitad de su Gobierno a los trans de Cs y hasta la sensible consejería de Educación a una diputada exVox.

Cuando Miguel Tellado, el hombre de negro de Génova, tuvo conocimiento del alcance del pacto apalabrado por López Miras, puso el grito en el cielo, y más porque según la conversación del NH habría de ser firmado, no solo por los dos dirigentes locales, sino también por él, como árbitro genovés. El diseño que se había concebido desde Madrid era el de una integración satisfactoria para ambas partes, y también y de paso, ponerle a López Miras una llave de seguridad para que éste no acabara creyendo que el apoyo de Génova era gratis e incondicionado, pero en cualquier caso les daba tiricia que se acabara divulgando la imagen de un candidato electoral que tenía que obedecer a un pacto interno de esa envergadura, lo que habría transmitido una imagen de debilidad. Fue así como se pasó del ‘sí a todo’ al ‘sabremos entendernos’.

Los siguientes sucesivos errores fueron por omisión. En primer lugar, si a Tellado le importaba tanto el encargo de Feijóo de que Fernández fuera acomodada a satisfacción para la imagen de unidad, debía haber puesto empeño en establecer él mismo el diseño correcto a la vista de que a López Miras se le había ido la mano y de que Fernández se había crecido al comprobar que éste no le ponía límites. Por su parte, el presidente, al comprobar que su magnanimidad no le era reprochada a él tanto como a la alcaldesa por su exceso de demanda, se dejó llevar y no tomó iniciativa alguna para renegociar el acuerdo del NH y poder ofrecer a Madrid una solución que pudiera ser compulsada. Tuvo días para hacerlo y no lo hizo.

Cuando Patricia Fernández llegó en la antesala del congreso con su ‘lista cremallera’ (otra vez el programa máximo, pues nadie había negociado con ella una rebaja), López Miras se limitó a rechazar la propuesta, pues Génova había anulado su compromiso inicial y no había alternativa concreta sobre la mesa. El pretexto de que algunos de los nombres aportados por la archenera eran ‘enemigos del partido’ es del género ridículo, pues si se trata de opositores internos a dirigentes locales no les encaja esa categoría, ya que discrepar del que manda en tu pueblo no te convierte en enemigo de la organización y, por otra parte, ¿qué podía esperar el presidente cuando escribió a Fernández que aceptaría «a quien tú digas»? ¿Que le aportara nombres de su propio staff? La integración consiste en aceptar incomodidades.

De este modo, puede considerarse que el congreso regional del PP ha sido un acontecimiento fallido. Querían ofrecer una imagen de unidad y no lo han conseguido. Una de las pruebas es que tras su conclusión formal, la dirección no está completa, y queda abierta a que Patricia Fernández decida aceptar algún cargo. ¿Qué cargo podría aceptar quien, al inicio del proceso le fue ofrecida la mitad de la ejecutiva? Los principales están cubiertos, de modo que sería inconcebible que la alcaldesa de Archena aceptara cualquier responsabilidad que no fuera una vicepresidencia o una vicesecretaría general. Propagan que había exigido la secretaría general, pero en su entorno se dice que existen mensajes registrados de que es un cargo que rechazó: «Entiendo que la secretaría general debe ocuparla una persona de tu confianza». Este whatsapp no está en el notario, pero me dicen que existe con mayor o menor literalidad. Tal vez lo nieguen hasta que aparezca publicado, como el pacto del NH.

Lo cierto es que si el congreso del PP tenía la intención de proyectar una imagen de unidad, al día de hoy no lo ha conseguido. Y esto tiene sus responsables. La orden partió de Feijóo, el hombre que presume de no intervenir en los liderazgos locales. Dictó que López Miras debía ser el presidente, pero integrando a Patricia Fernández. Y cuando vino a Murcia se percató de que su empresa había fracasado. Su mano derecha para las operaciones internas, Tellado, no fue capaz de resolver un asunto tan sencillo. Éste podría decir en su descargo: «La de Archena es intratable», pero se supone que no cobra un sueldo para resolver situaciones fáciles. En cuanto a López Miras, es evidente de que a la vista de que Madrid dirigía la operación, evitó volver a negociar con Fernández para que el congreso tuviera un final feliz. La responsabilidad del fracaso no es, pues, de quien, incluso con toda desconfianza, acepta un pacto inicialmente generoso, sino de quienes después de firmarlo verbalmente y por escrito en mensajes electrónicos, se hacen un lío, no son capaces de desenredar sus contradicciones y quedan tan solo a la espera de que el silencio haga olvidar este episodio.

López Miras no es el máximo responsable de este fiasco, pues ha sido zarandeado por un lado y por otro (por Madrid y por sus alabanciosos locales que quieren permanecer en el carguico), y se ha limitado a que los hechos consumados lo coloquen en la posición deseada, cuando no las tenía todas consigo. Es expresivo que en el congreso no apareciera Patricia Fernández y sí Teodoro García, quien sigue acompañando después al presidente en la inauguración de empresas (Cash Europa, por ejemplo).

En este contexto, casi podíamos considerarlo otra víctima de la torpeza con que ha sido preparado desde Madrid este congreso. Como él bien sabe, en ‘la mejor tierra del mundo’ existe una convención ancestral, que viene de la generación de los abuelos y de los padres: los hombres no han de firmar nada, pues su palabra y el apretón de manos basta, pero preside un Gobierno en que una parte de sus consejeros traicionaron su firma la misma noche en que la estamparon, y él mismo, tras empeñar su palabra escrita, no da cuenta de ella. En su caso, conocemos las imposiciones de Génova y sabemos que en política a veces todo vale ‘si la causa es buena’, pero el presidente debe ser consciente de que en este revuelo ha perdido un valor fundamental para su oficio, el de la confianza. Génova, en su intención de protegerlo, ha provocado que se desvele el precio de la protección. A nadie le gustaría que lo protegieran tanto si es a costa de poner en entredicho la capacidad para asumir los compromisos establecidos por escrito.

En este punto debo volver a una advertencia que hice hace meses en uno de estos artículos, aunque admito que es aburrida. Y es que la democracia todo lo aclara. Sabemos que la ‘democracia interna’, referida a los partidos políticos, es un oxímoron, como ‘música militar’, ‘periodismo institucional’ o ‘república democrática’. Pero alguien que fue elegido a dedo y ratificado después en una especie de simulacro de congreso, debería haber concurrido, por su propio interés, a la hora de la verdad, a un congreso abierto, con todas las garantías y con un comité organizador neutral para despejar toda duda, no como en este caso en que Quino Segado ha sido compensado por sus oficios con la más alta responsabilidad, en la práctica, de la nueva dirección ejecutiva. Blanco y en botella.

Si me preguntan, diré que ese congreso lo habría ganado López Miras, no a la búlgara, pero sí a la murciana. Y tendría que haberse producido con un pacto previo con dos epígrafes: 1. No nos hagamos daño, es decir, no nos empujemos a posiciones irreconciliables, no demos espectáculo a la oposición, y 2. Planteemos una integración proporcional al resultado.

De haberse producido este encuentro estatutario natural, aplazado durante años sin ningún motivo, el liderazgo consecuente habría sido indiscutible y estaría legitimado por la práctica democrática. El intento de dar el rodeo para ratificar al único candidato predeterminado, con la exhibición de todas las operaciones forzadas para que el resultado case con lo establecido, ha topado en esta ocasión con la resistencia de quien no ha querido hacer el papel de cómplice agradecida. Y el resultado es que el congreso ha resultado fallido, hasta el punto de que todavía no está cerrado. Como lo del Estatut de Zapatero.