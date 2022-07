El XVIII Congreso Regional del PPRM, denominado el de la unidad a la vista del previo acuerdo alcanzado entre los candidatos, pudo ser un acuerdo escrito, como exigía Patricia, pero quedó en verbal, como impuso Fernando. Pero el compromiso existió.

Ese pacto consistía en la retirada de la candidata, que cumplió, y el compromiso del candidato de incluir en el Comité Ejecutivo del partido y en las candidaturas a la Asamblea Regional para 2023 el 50% de las personas propuestas por la alcaldesa, que no cumplió.

Así se reflejó en los WhatsApp intercambiados entre ambos contendientes en fecha 22 de junio pasado, último día para presentar avales como candidatos a la presidencia del PPRM, lo que provocó la retirada de buena fe de la candidatura alternativa al presidente, recogidos con detalle en el artículo publicado en este diario bajo el título «Del ‘si a todo’ al ‘del todo, nada’» por Ángel Montiel, el pasado día 19 del presente mes.

Nadie en el congreso del pasado día 15 aludió a estos hechos, nadie razonó por qué la alcaldesa se había retirado de la carrera presidencial ni tampoco porqué no asistió al cónclave. Tampoco nadie conocía que ésta había protocolizado notarialmente los hechos decritos acontecidos el 22 de junio. El precedente de Ayuso en Madrid puso en guardia a la candidata que ya conocía como actúan estos políticos.

En este estado de cosas, el presidente dio cuenta ante los compromisarios asistentes de la lista de los 22 miembros del Comité Ejecutivo Regional en el que solo se incluía a una de las 11 personas propuestas por Patricia Fernandez. Se vanaglorió de dirigir un partido sólido y unificado, cuando en realidad estaba dando vida a la doble intención premeditada de evitar otra candidatura y dejarla sin capacidad de defensa en el congreso.

Teniendo en cuenta que las comunicaciones digitales tienen fuerza probatoria conforme a reiteradas sentencias del TS, que las conversaciones vía WhatsApp a que nos contraemos están notarialmente protocolizadas y que ni siquiera han sido impugnadas de hecho por aquellos a los que perjudican, el XVIII Congreso del PP de la Región de Murcia está seriamente devaluado por la hipocresía, la mentira y la soberbia.

Si la verdad nos hace libres, la coherencia creíbles y la cohesión fuertes, la hipocresía impide decir la verdad y la soberbia conduce a la esclavitud de la mentira y a la ausencia de confianza, que siendo cimiento de la democracia, lleva a la confusión política seguida del desastre electoral.

Los nefastos resultados cosechados por el PPRM con PAS en 2015 (perdió 147.000 votos, 11 diputados y la mayoría absoluta de que disponía desde 1995) continuados por FER en 2019 (pasando de 22 a 16 diputados y a perder las elecciones autonómicas por vez primera en 24 años) no pueden reiterarse ratificando a unos persistentes perdedores al frente de un partido que fue tenazmente ganador.

El discurrir del XVIII Congreso del PPRM sume en la desconfianza a los electores, a los militantes y a la sociedad en su conjunto. Alguien aquí debiera dimitir, o alguien allí promover su relevo a fin de evitar un nuevo descalabro que, incluso antes del repetido congreso, vaticinaba la encuesta elaborada por InvymarK entre el 27 de junio y el 6 de julio, que rebaja las expectativas de voto del Cemop de 19 a 16 diputados del PP.

El discurrir de la democracia española ha puesto de manifiesto en no pocas ocasiones que hay ciertos políticos que guardan estrecha relación con los paquidermos, tienen la cara tan ancha como el culo de un hipopótamo y el morro más largo que el de un elefante.

No me pasa por la cabeza que sea el caso tratado en este artículo, pero es evidente que hay quien ha quedado desnudo, ‘con el culo al aire’, y no sería de extrañar que formase parte, junto a Maduro, Obama, Messi y otros, de los caganers catalanes que ilustren los belenes en la próxima Navidad.