Trabajar en Atención Primaria se ha convertido para un médico en una carrera diaria contrarreloj, en la que hay que atender a muchos pacientes en mucho menos tiempo del necesario. Los cupos están sobredimensionados, con una demanda de la población que ha ido en aumento y sin un aumento correlativo de las plantillas de facultativos.

Son muchos los motivos para acudir a un especialista de Atención Primaria, tanto médicos de Familia como pediatras: estar enfermo, solicitar una baja laboral o renovarla, un control de la enfermedad, precisar recetas o un certificado médico, etc.

Si a eso añadimos que las plantillas de médicos no han crecido de forma paralela a la demanda de la población, el colapso crónico de la Atención Primaria está servido.

Y con esas demoras, es lógico que el paciente acuda al único circuito que sabe que está obligado a atenderlo en el momento: las Urgencias, tanto de hospital como del propio primer nivel asistencial.

En la época estival todo se complica todavía más y la saturación crónica se agudiza: las plantillas no están adecuadamente dimensionadas para cubrir vacaciones o incidencias porque durante todo el año son plantillas excesivamente ajustadas. Tampoco hay sustitutos.

Fruto del caos que sufre la Atención Primaria, las Urgencias hospitalarias están viviendo uno de sus peores y más amargos veranos, con una demanda asistencia altísima, con médicos que disfrutan de sus merecidas vacaciones sin ser sustituidos y con plantas de hospitalización cerradas, lo que implica que muchos enfermos alarguen su estancia en los Servicios de Urgencias al carecer de camas disponibles para su hospitalización.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que el primer nivel asistencial alcance el 25% del gasto sanitario total. En la Región de Murcia, como en el resto de España, estamos en alrededor de un 14%.

Todos podríamos pensar que, siendo el consejero de Salud y el gerente del Servicio Murciano de Salud, médicos que provienen del entorno de Atención Primaria, son ambos conocedores de los problemas de este ámbito y de las soluciones necesarias.

Mas la falta de iniciativas valientes y ambiciosas, en un punto en el que la asistencia primaria de nuestra Región hace aguas por todas partes, sitúa su actuación en un parcheado de las profundas problemáticas que tenemos, sin que se busquen soluciones reales. Los médicos de Atención Primaria se quejan del abandono en el que los han dejado nuestras autoridades sanitarias,

Recientemente, nos ha sorprendido el señor consejero con el anuncio de un plan que «introduce mejora en la Atención Primaria». O, al menos, así se supone. El plan, una vez más, no es valiente, ni ambicioso, ni responde a las necesidades de la población de la Región. Los ciudadanos lo que necesitan es poder tener un acceso ágil a la Atención Primaria y no tener que esperar 15 días o un mes para que un médico pueda ver, diagnosticar y tratar su problema de salud.

El consejero habla de traspasar la burocracia a otros ámbitos (no que desaparezca), otros ámbitos que empiezan, también, a mostrar signos del claro deterioro de la Sanidad regional. Es decir, que el plan presentado deriva parte de la burocracia a los hospitales, pero no dota a Atención Primaria ni a Atención Hospitalaria de medios para abordarla adecuadamente.

Lo más llamativo de este plan es que habla de incentivos para el médico que cubra a otros compañeros y lo hace, además, como si esto fuera una situación novedosa y un logro de nuestras autoridades sanitarias actuales.

Lo cierto y lo que es importante que la sociedad conozca es que el médico no quiere cubrir a ningún compañero porque esto supone ver a más pacientes, empeorar la calidad asistencial, poner en peligro la seguridad del paciente y la propia salud del médico y aumentar demoras.

Las plantillas de facultativos son un tema que precisa de un abordaje profundo e inmediato para solucionar los problemas de salud de la población, que es para lo que existe el servicio de salud.

Ante este escenario, en 2004 se acordó la retribución de las sustituciones de Atención Primaria cuando fueran cubiertas por los médicos de plantilla. Esto es algo que se ha ido utilizando cada vez más, casi de oficio, por las administraciones, para enfado del médico, que se ve obligado a sustituir a sus compañeros para no dejar a los pacientes desprotegidos. Lógicamente, siendo un trabajo realizado, tiene que ser retribuido.

No se suele hacer en distinto tramo, pues supone doblar turnos, sino en el mismo tramo, provocando un gran estrés en los médicos afectados. Acumulan un gran cansancio al término de su jornada laboral a cambio de una retribución que, descontando impuestos, no es significativa y menos si no es voluntario.

Es curioso que un acuerdo de 2004 y que apenas ha sufrido cambios se haya presentado ahora como una novedad, provocando también el malestar de otros colectivos profesionales que se sienten excluidos.

Con dos médicos de Atención Primaria al frente de la Sanidad pública regional, conscientes y conocedores de los problemas y de las soluciones, siendo personas con capacidad para abordarlos, ¿qué les impide hacerlo?

Es difícil responder a esta pregunta sin abrir otros interrogantes: ¿no quieren, no pueden o no les dejan?