Nada más sentarnos a la mesa nos pusieron un pan redondo (crujiente, pero con la moya tierna y blanca) con un tarro de sobrasada. Antes de que llegaran las bebidas, me zampé media hogaza. Pero no se me quitó el hambre, al contrario, el aperitivo bajo en grasas lo acrecentó. El camarero sirvió el salmorejo. Qué color tan apetecible, el jamón que lo acompañaba se deshacía en la boca junto con el huevo rallado, que completaba el bocado perfecto. Llegó el arroz y marisco. Un poco pegado, como a mí me gusta, pero a la vez meloso. Escaseaban las gambas, eso sí. De postre, unas natillas caseras que quitaban el sentido y que rematamos con un asiático. El precio del menú: 13,20€ por cabeza.

Eso fue en Cartagena. El fin de semana pasado fui a otro sitio que me recomendaron en Corvera, donde alcancé el éxtasis gastronómico. Qué alcachofas, qué croquetas, qué arroz con perdiz. La boca se me hace agua solo de recordarlo. Leyendo estas líneas y prestando atención a las conversaciones que mantengo últimamente, me he dado cuenta de que hablo mucho de comida. Descubrimientos gastronómicos, recetas, cócteles y demás pitanza. Calculo que al menos un 30% de mi cháchara diaria se circunscribe a este campo semántico. No recuerdo que este tema me importase lo más mínimo hace diez años. Con veintitantos no recomendaba restaurantes (si acaso bares), me daba igual comer en cualquier antro y prefería gastarme el dinero en cerveza a palo seco. Debe ser cosa de la edad, un síntoma anticipado de la crisis de los 40, el ocaso anunciado. Como dice un hiperactivo y buen amigo mío, ¡siento el porvenir a mis espaldas! Ya casi no hablo de pasiones y sueños. Ahora mis intereses aburguesados caben en un plato. Las palabras de mi difunto padre resuenan con fuerza en mi cabeza: «Hija mía, la comida es el placer de los viejos». Pero no voy a deprimirme, recurriré a la literatura, ese bálsamo universal que nos reconcilia con el mundo y nos hace sentir más humanos y comprendidos. Voy a leer un poema de mi admirada Angélica Liddell: «... y llegados a un punto de aburrimiento/ cuando ya han invitado a todos sus amigos/ a cenar a casa/ y han probado todos los vinos/ y todos los quesos/ y todas las drogas/ se lían con otros seres humanos patéticos en la puerta/ del colegio de sus hijos/ sus hijos mal amados/ y se hacen viejos hablando de las pequeñas cosas de la vida, eso es, de las pequeñas cosas de la vida/ y hablando de comida/ y hablando de comida/ y hablando de comida/ y hablando de comida/ y hablando de comida/ y hablando de comida...». Como siempre, Angélica, certera y lacerante como una bala.