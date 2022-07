UN ESPACIO DE AMOR MUTUO

Arde España y todos saben lo que hay que hacer. Pasó con la pandemia de covid, con el temporal de nieve Filomena, con el volcán de La Palma y hasta con la invasión de Ucrania por Rusia. Con tanto especialista, lo que uno no se explica es por qué nos pasan tantas desgracias últimamente si todo el mundo sabía cómo prevenirlas o, si no, cómo solucionarlas. Todos menos los que están al frente de los distintos Gobiernos, ya sean el central o los autonómicos, los provinciales o los municipales, que al parecer los eligen personas extranjeras, puesto que los españoles, tan listos todos, no podemos elegir tan mal.

Cojo un taxi en la estación de Chamartín de Madrid. El taxista, que es de Guadalajara, tiene claro que la culpa de los incendios que arrasan España este mes de julio la tienen los políticos, así, en general, por no dejar a la gente que viva en los pueblos. De paso, me reconoce que en el suyo quedan 14 personas y que él solo va en vacaciones y que no volvería a vivir allí ni loco. En la radio, mientras tanto, tertulianos que acaban de analizar la dimisión de una importante política nacional y la inflación que incendia los precios pasan a valorar las causas de los incendios reales, en las que también son expertos según parece. Todos ellos, al menos, lo tienen claro: la culpa de los incendios es del Gobierno por no invertir en su prevención. Sorprende porque varios de ellos defendían hasta ese momento la bajada de impuestos y la reducción del gasto y la deuda pública. En la televisión, cuando llego a casa, otros especialistas en fuegos (y en todo lo que les pregunten) proponen soluciones milagrosas para ellos a la vez que acusan de inacción y hasta de negligencia al gobierno de turno dependiendo de la ideología de la cadena televisiva que se sintonice.

Por supuesto la culpa de todo la tienen los políticos, da igual que el incendio fuera provocado o casual, producto de un rayo caído o de la colilla arrojada desde la ventanilla del coche por un automovilista. Lo peor de los expertos, que no son solo los tertulianos profesionales, sino que en este país somos casi todos (excepto normalmente los verdaderos especialistas en la materia de la que se trate, a los que no se les suele escuchar y, si se les escucha, en seguida se les acusa de estar de un lado o de otro sin importar si tienen razón o no en lo que dicen), es que, a la vez que opinan de todo, lo hacen con agresividad, atizando el griterío que por desgracia ya es marca de este país y contribuyendo a la polarización ideológica que cada vez más divide a los españoles, da igual cuál sea el motivo de discusión. Que con 40 grados de temperatura y medio país quemándose lo que nos preocupe es buscar culpables de lo que sucede, incluso cuando de lo que sucede nadie tiene la culpa o, si la hay, la tenemos todos (del cambio climático, por ejemplo, pero también del abandono de nuestros montes por nuestro éxodo masivo a las ciudades, lo quiera o no el taxista guadalajareño), indica hasta qué extremo este país ha perdido la sensatez y aprovecha cualquier motivo para aumentar nuestro enfrentamiento común. Arde España, sí, pero no más en su orografía que en su convivencia social, y lo hace desde hace demasiado tiempo, pues la ola de calor política e ideológica viene ya de mucho atrás y se sigue atizando por muchos con la inconsciencia y la insensatez que da el creerse a salvo del fuego.

Tan pertrechados como los jóvenes que acamparon para disfrutar del recobrado megafestival veraniego, aparecieron los vigilantes de seguridad en el supermercado más cercano. Punto de suministro calórico de la marabunta.

Con chalecos antibalas, porras bien visibles y armas más discretas, aquello era un puntazo y una megametáfora, pues a cada pulsión de la mente o del estómago, que iba llenando el carrito, se consumaba el atraco.

El robo no se producía al salir. Ni siquiera por parte de aquellos más intrépidos que, al modo de Woody Allen en Toma el dinero y corre, se llevaban a hurtadillas el carrito para llevar los provisiones. La zarpa en el bolsillo, sin necesidad de exclamar ¡Arriba las manos!, ya se metía en cada etiqueta con los precios. El robo se producía al entrar.

Si los guardianes no atendieran a los que pueden pagarles sino a su oficio de evitar atracos, se hubieran liado a tiros contra la fachada del híper. Acribillando los cristales para que los pobres consumidores no salieran de las cajas como un colador.

Y como del salvaje Oeste se tratara, el duelo mayor, dentro de lo superlativo, se producía con el whisky y con el agua. Aquel que era el primero en llegar al pasillo hacia acopio del líquido como si no hubiera un mañana. En pandilla, cada disparo certero era una muesca en tu prestigio y un ahorro para otros menesteres. A 3,50 el tercio de agua y a 14,50 el cubata junto al escenario les condenaba a la sed y el delirio de pasar una noche de fiesta sin probar gota. Tendrían que estar atentos a una música que no era tal. Lo último.

Cuando ya las tiendas de campaña, sacos, neveras, ropa, condones y botellas vacías siembran el paisaje de la batalla, en el súper se mantienen las hostilidades. Los forajidos siguen disparando a matar. Necesitan fornidos pistoleros que vigilen que nadie se quede fuera.

Lucas sigue en su relato con la ficción literaria del Camino a Jerusalén. Muestra a Jesús tomando la decisión de ir a la ciudad de David para culminar su proyecto del Reino de Dios. A lo largo de ese camino nos va mostrando las enseñanzas de Jesús que él ha tomado del Documento Q, aquel texto que recoge los dichos de Jesús. Lo más significativo en todo el trayecto es la formación que Jesús va impartiendo a sus seguidores y seguidoras, como hizo con Marta y María. Ahora son los propios discípulos los que le piden que les enseñe a orar, como Juan el Bautista enseñó a los suyos. Es muy probable que buena parte de los discípulos de Jesús fueran previamente discípulos de Juan y que al ser aquel ajusticiado siguieran a quien creían el sucesor del mensaje de Juan. Todo grupo necesita símbolos y ritos que lo unifiquen y entre el judaísmo de aquella época el modo de orar es una parte fundamental. Jesús fue un hombre de oración y en los evangelios lo vemos orando, no solo en momentos cruciales de su vida, sino de forma extensa, en distintos lugares y momentos. Por tanto, la oración define a Jesús como persona y genera la estructura comunitaria de sus discípulos.

La forma de orar de los discípulos de Jesús, entonces, hoy y siempre, es el conocido como Padre Nuestro. Se trata de una oración que instruye a la comunidad y que sirve de símbolo de reconocimiento entre quienes seguimos a Jesús. Allá donde se verbaliza hay una comunidad de Jesús, pues lo primero que se expresa es la conciencia de filiación que abre el espacio para la fraternidad: «Padre Nuestro que estás en el cielo». El grupo de seguidores y seguidoras se reconoce como hermanos y hermanos por ser hijos e hijas. Dios es el padre-madre que genera el espacio de la fraternidad mediante la renuncia a lo que nos separa de los demás.

La oración que Jesús enseña a sus discípulos no es larga y complicada, es más bien sencilla y tiene unos elementos fundamentales: 1. Reconocimiento de la filiación (Dios es Padre-Madre); 2. Compromiso por el Reino (Venga tu Reino); 3. Asunción de la pobreza (El pan de cada día); 4. Renuncia a la injusticia (perdón de las deudas); y 5. Abandono en Dios (Sostenimiento en la prueba).

Los tres primeros elementos son los que identifican a los seguidores y seguidoras y los dos últimos los que abren el espacio de la utopía. Los grandes imperios se construyen sobre un sistema de endeudamiento de la población que la convierte en esclava de los poderosos y los ricos. Entre los seguidores de Jesús no es así, perdonan las deudas como medio para salir del sistema de gestión imperial y producir así un espacio de justicia que será oposición radical al modo imperial. Por eso serán perseguidos y por eso solicitan que en el momento de la tentación o prueba, Dios los sostenga y no les deja caer. Se trata de una comunidad alternativa o de contraste con el modo imperial de dominio y sometimiento. Es un grupo de personas que generan un espacio de fraternidad donde pueda crecer la personalidad cristiana, imagen de la personalidad divina que es relación de amor mutuo. Dios, espacio infinito de amor, se da creando un espacio concreto de fraternidad.