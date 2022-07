Reflexiones, palabras y silencios

A menudo comparto con diferentes profesionales y otras personas en lo cotidiano, conversaciones en torno a la cuestión sobre el malestar psicológico en la sociedad actual.

Curiosamente, la mayor parte, no expresan dudas. Las afectadas personalmente o muy preocupadas por su entorno cercano, se pronuncian con contundencia: «Hacen falta más psicólogos». Su extrañeza llega, a veces, a la indignación, por no entender la inacción en solventar la carencia. La cuestión del coste y beneficio no deja margen a la duda y suelen concluir: si convergen necesidad, deseo y coste-eficacia ¿por qué no hay psicólogos al alcance de todos?

A modo de balance y cierre en el comienzo del periodo estival, debo decir que estamos muy lejos de tener unos servicios psicológicos públicos; parece no existir oportunidad por falta de voluntad desde un compromiso político que no acaba de llegar.

En este año, son muchos los agentes políticos, entidades o personas de relevancia social o institucional que se han interesados por conocer, con más o menos profundidad, el problema del bienestar psicológico y la salud mental en estos tiempos complejos. Buscaban respuesta sobre el cómo, dónde o cuánto... Desde nuestro Colegio hemos explicado y fundamentado.

Otras, como en el entorno profesional de la salud mental, el debate va más allá. Si medicalizar el malestar es una cuestión que va siendo claramente rechazada por muchos, otros tantos, a su vez, se debaten e interrogan sobre si no estaremos ‘psicologizando’ el malestar.

Esta cuestión de ‘psicologizar el malestar’ la llevamos oyendo los profesionales de la Psicología más de treinta años... tantos como el tiempo en que la Psicología se empezaba a constituir en opción en los entornos públicos, en especial en el sanitario o en los servicios sociales donde empezamos la andadura para crear una atención universal y preventiva de acompañamiento sobre el desarrollo y bienestar psicológico de las personas, sobre todo, en contextos de vulnerabilidad. Qué mejor lugar, se pensó, que los servicios sociales por su vocación de cercanía, proximidad y detección precoz. Sin embargo, en treinta años no hemos sido incluidos en muchos servicios públicos, y mucho menos en número suficiente, y cabe preguntarse por qué tanta demora. Europa resolvió hace tiempo a favor de la Psicología.

La sombra de la duda sobre la necesidad o pertinencia de accesibilidad a los servicios psicológicos siempre ha estado ahí. La frase que ha dominado en las planificaciones del ámbito social para ir cercenando y disminuyendo su presencia fue durante mucho tiempo «que los psicólogos no debían atender en sus despachos». Todavía me cuesta dar sentido a esa frase. Paradojas, hoy todo se ha volcado a la gestión de prestaciones y telemática en los servicios sociales.

Pero en ningún momento se aludía a las cuestiones o beneficios de lo que aportábamos desde la prevención y el desarrollo de programas en el ámbito comunitario para el cuidado y fomento del bienestar psicológico, siempre en planificación compartida interprofesional, pero no siempre facilitada por la gestión.

Recordemos lo que sí se ha implantado en este tiempo, lo que debemos al ejercicio privado de los profesionales de la Psicología, en el desarrollo de nuestra presencia profesional que nos ha valido el reconocimiento social. Fueron muchos años de soledad construyendo un ejercicio riguroso que avanzó lento, a la par que acompañado de la explosión en investigación y riqueza de escuelas psicológicas que, en definitiva, fueron el espaldarazo definitivo de un área de conocimiento básica y aplicada que ha calado muy hondo en nuestra sociedad civil.

Dicho esto, abordemos la cuestión espinosa, que va siendo un ritual. Solía y suelo entrar a esta cuestión (probablemente en el germen de mi posición como representante del colectivo de psicólogas y psicólogos), antes frente a un modelo biologicista qué prioriza la anestesia del malestar, muy implantado, frente al hecho de hacer comprender la necesidad de servicios psicológicos públicos.

Somos muchos los profesionales, no solo psicólogos, que insistimos en la necesidad de planificar en materia de bienestar psicológico y salud mental. La complejidad se lleva mal con la urgencia y peor con la improvisación.

Realizar políticas transversales donde nuestros psicólogos y psicólogas puedan actuar, valorando e interviniendo de forma temprana y preventiva supone estar ahí, en lo público. Llegar al Tercer Sector pasa por el diagnóstico de necesidades psicológicas desde lo público, así se hacen políticas públicas.

¿Gobernanza? ¿Participación? Tal vez habría que reflexionar un poquito desde el otro lado. Si la gente se gasta lo que no puede en ir a una psicóloga ¿será por algo? Tal vez, si la ciudadanía demanda ‘algo’ que han validado desde lo privado ¿no deberíamos facilitar ese servicio a los que menos pueden y, por ello, también, más necesiten? ¿O será que esa gran masa demandante ha sido ‘psicologizada’ o, simplemente, ‘no sabe’ sobre lo que necesita?

Hacer una puesta en valor de los servicios psicológicos supone un compromiso por un modelo que facilite el abordaje preventivo basado en propuestas de interacción social que faciliten enriquecedores procesos de socialización, pero también en el acompañamiento reflexivo, a muy distintos niveles, que permita reconocer a la persona en su malestar, abrir espacios de escucha, desbloquear y construir hacia otras posibilidades de potencial y proyecto de la propia vida, con responsabilidad y hacia una mediana satisfacción vital, a la que llamar bienestar psicológico. Proyectar para construir un lugar en la sociedad, conlleva un mínimo de la confianza subjetiva que provee ese bienestar.