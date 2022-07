En uno de mis últimos viajes, caminando por un mercadillo callejero, vi un pañuelo precioso para regalarle a mi madre. «Seguro que le encanta», me dije. Hace un par de días, no recordaba el nombre de una vieja amiga de la familia. «Se lo pregunto a mi padre, que seguro que se acuerda», pensé. Pasa el tiempo, que casi todo lo cura, pero la realidad a veces te asesta una puñalada de certeza que te deja fuera de juego.

El inconsciente no distingue entre vivos y muertos: todos confluimos en perfecta armonía. Por eso, a veces, se nos olvida que nuestros difuntos ya se fueron y, depende del día, puede resultar más o menos doloroso. «Tengo que contárselo a mi padre. Luego lo llamo», pienso a veces. «¿Será aquella mujer que cruza la calle mi madre?», me asalta la duda mientras camino por la ciudad.

Hay una frase que leí hace poco que es de las pocas reflexiones sobre la muerte de los padres que me ha proporcionado cierto consuelo: «Vivir supone tener que pagar el precio de ver morir a los padres». La dijo en una entrevista el poeta Luis García Montero. La manida expresión ‘es ley de vida’ siempre me ha parecido que oculta cierto resentimiento conformista, sin embargo, la reflexión del viudo de Almudena Grandes me parece tierna y humana. Ellos se van. Tú sigues. Vivir tiene un alto precio.

Hoy he comido aletría. La última vez que degusté ese guiso me lo cocinó mi padre. Ni él ni yo sabíamos que sería la última. Su personal y exquisita receta se marchó con él. Y aquí sí me pongo triste. Esa nostalgia de la pérdida, de la imposibilidad de volver a vivir lo que ya pasó, el sentirme huérfana de su amor…

A veces voy andando por la calle y siento a mi madre. Es como un soplo repentino y apaciguador. La primera vez que me pasó, sin embargo, me quedé helada: ¿de dónde venía esa sensación tan familiar y, al mismo tiempo, inquietante? La respuesta al enigma estaba en el aire: la mujer con la que me había cruzado usaba el mismo perfume que mi madre.

Pensamientos, recuerdos, percepciones y también sueños, otro de los momentos cotidianos donde confluimos en perfecta armonía vivos y muertos. Nadie en su sano juicio debería tener miedo a los fantasmas porque, de hecho, todos lo seremos algún día. No necesariamente porque creamos en el más allá, sino porque después de fallecer nuestra presencia irrumpirá, indefectiblemente, en la vida de los otros. «Los muertos, a falta de un lugar más confortable, se quedan en la cabeza de los seres queridos», escribió Javier Marías. Qué maravillosa y extraña es la vida. Y la muerte.