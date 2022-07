Perder el caballo y que te ataque un tiburón

Después de una jornada infernal en la oficina, descubrió al llegar a casa que se había dejado las llaves dentro. Era viernes por la noche. Mientras otros disfrutaban, él estaba tirado en la escalera, esperando a que un tal Paco le abriera la puerta y le cobrase un considerable recargo por la visita a altas horas de la noche.

No fue Paco el que se presentó sino la bella cerrajera Adriana, la mujer más sexy y cariñosa que había conocido. Se enamoraron locamente y contrajeron matrimonio. El viaje de novios a la costa Amalfitana fue increíble. Sin embargo, el sobresfuerzo viril realizado produjo en el recién casado unas arrugas impropias de su edad. Recurrió al bótox, pero el tratamiento low cost le dejó una sonrisa sardónica estilo Jóker. Adriana lo abandonó por otro hombre más joven y mazado.

Lo que no imaginaba Adriana (ni él mismo) era que, una semana después, iba a convertirse en el ganador del Euromillones. La cerrajera se enteró de la noticia desde el hospital, donde estaban tratándole un episodio de estreñimiento agudo con hemorroides, causado por la dieta keto.

El flamante nuevo rico adquirió lujosas propiedades inmobiliarias y aún le sobró para un yate. Un año más tarde, mientras se hacía un selfi desde la proa de su barco en las Bermudas, cayó al mar y sufrió el ataque de un tiburón. Falleció desangrado. A Adriana ese año la declaración de la renta le salió a devolver.

Este microcuento absurdo no tendría mayor trascendencia si no fuera porque es una versión contemporánea del Sài Weng Shiī Ma 馬(en mandarín tradicional), una historia que ejemplifica cómo la mala suerte atrae a la buena suerte y viceversa, propiciándose mutuamente en un ciclo sinfín.

Los chinos lo narran mucho mejor que yo: el viejo Sài Weng perdió su caballo y todo el mundo sintió pena por él. «Quién sabe —le consoló su padre—. Quizá esto te traiga buena suerte». A los pocos días el animal regresó seguido de un grupo de imponentes caballos. «Cuidado. Quizá esto te traiga mala suerte», le advirtió su progenitor. A lomos de su rocín, Sài Weng se cayó y se fracturó la pierna. Tiempo después, los bárbaros invadieron su aldea y todos los hombres murieron excepto él, gracias a que su lesión le había impedido combatir.

Los ingleses lo llaman ‘blessing in disguise’ y nosotros decimos «no hay mal que por bien no venga». Desde que conozco la historia de Sài Weng, mi vida está regida por ese punto de vista taoísta sobre la buena y mala fortuna.

Creo que sufro menos cuando me suceden desgracias (o pierdo el caballo), pero no puedo evitar sentir, cuando la vida me sonríe, que un tiburón va a despedazarme de un momento a otro.