«La única encuesta que importa es la se hace el día de las elecciones» es la frase preferida de los políticos que no ganan en el barómetro de turno. Dicho esto, ¿han visto el último estudio electoral de Invymark en la Región de Murcia?

Me comentan que la encargó el PP y que la escondió tras ver el resultado. No me extraña. Vaya por delante que seguiría ganando las elecciones, como prevén el Cemop y la UCAM, pero a duras penas mejoraría el resultado de 2019. No es que el PSOE esté recuperando el terreno perdido, sino que la derecha a la derecha del PP seguiría comiéndole su 60% del pastel (ya saben que la proporción de la derecha e izquierda en esta Comunidad es 60/40 desde tiempos inmemoriales, al menos, para cualquier ‘millennial’).

A ver si José Ángel Antelo va a tener razón cuando dice que «el Cemop es el Tezanos del PP en la Región de Murcia» y tiene una cocina más grande que la de la Finca Buenavista. Y es que con Invymark Vox sube como la espuma hasta triplicar sus 4 escaños en la Asamblea Regional. El PP apenas sube un 1,1% en estimación de voto (se queda como está o gana un diputado) frente al incremento de casi un 15% de los de Abascal, hasta alcanzar el 24,3% de los votos.

Podemos se mantiene y Cs desaparece, como viene siendo tendencia con o sin Ferreras.

Lo interesante es que la encuesta se realizó entre el 27 junio al 6 de julio de este año, cuando la supuesta candidatura de unidad del PPRM entre Patricia Fernández y López Miras estaba más que anunciada y entonces nada hacía presagiar que no fuera a funcionar (miren la portada de hoy de La Opinión para más pistas). ¿Cuál sería el resultado ahora, con un partido de nuevo dividido?

Feijóo quiere ganadores y la Región de Murcia tiene más parentesco ahora mismo con Castilla y León que con Andalucía. Desde la implosión de Ciudadanos y la moción de censura a López Miras no hay encuesta que no señale que la única forma de Gobierno en esta Comunidad será la del PP y Vox. Todas le daban al PP 19 o 20 diputados. Con el viento a favor, quién sabe si podrían alcanzar una mayoría absoluta para dentro de diez meses. Pero ese es otro escenario. Con Invymark, Abascal está a dos telediarios de decir aquello de que «a Antelo se le está poniendo cara de vicepresidente».

Y ya saben qué es lo primero que dice que va a hacer el exjugador del UCAM cuando llegue a San Esteban: «Cerrar el Cemop». Y ya saben qué consejería viene después.