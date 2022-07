Valcárcel vuelve a molar

En la primera visita de Feijóo a Murcia, hace pocos meses, al presidente honorario del partido, Ramón Luis Valcárcel, no le reservaron silla en el acto del Teatro Circo; unos concejales o cosa parecida fueron tan amables de prestarle a él y a su señora sus privilegiados asientos por deferencia personal al margen del protocolo oficial. En las elecciones para compromisarios al congreso nacional de Sevilla salió elegido por los pelos, y tuvo que situarse a pedir votos a la puerta de la sede, como si fuera el vendedor del cupón en el barrio, en unas urnas que controlaba Mar Moreno, la consejera en la sombra desplazada al efecto desde San Esteban a los aledaños de la calle Trapería. Su gestión durante veinte años no ha sido reivindicada por el actual Gobierno, pues cuando se trata de gozos, es anotación del partido, y cuando de sombras, el presidente actual estaba tocando la flauta. López Miras, que se sepa, no movió un dedo ante Teodoro García Egea para que le levantaran el castigo por sorayista y le permitieran repetir en el Parlamento Europeo, a pesar de que esto conllevaba que la Región se quedaba sin eurodiputado del PP. Todos los periodistas que husmeamos en la cosa política hemos escuchado repetidamente a representantes del actual estatus que la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, carecía de apoyos en el partido, «salvo de la resentida ‘vieja guardia’», empezando por Valcárcel, que «es el pasado».

El que fuera hiperlíder de los populares y ganó las últimas elecciones a que se presentó con 35 diputados de un total de 45 pasó a ser una personalidad incómoda para la nueva generación que lo sustituyó, no sin un proceso intermedio de enormes sobresaltos. Los sucesores de Valcárcel no han ganado ni una sola elección, pero se mantienen en el poder por el efecto de inconcebibles carambolas, la penúltima de las cuales consistió en convertir el Parlamento autonómico en la casa de Tócame Roque. Algunos de los actuales cargos me han llegado a decir en alguna ocasión: «Yo a Valcárcel es que ni lo conozco». La vida pasa rápido.

EL IMPREVISTO TELONERO. ¡Coño! Pues resulta que esa personalidad marginal y prescindible, vintage y pululante, apareció de modo imprevisto, fuera de programa, como telonero del concierto de López Miras en el congreso de su entronización, y advirtió: «Divididos y endiosados no conseguiremos nada». Se permitió, pues, hacer una significativa amonestación, al estilo ‘memento mori’, tal vez algo exagerada, porque la categoría y el estilo de López Miras resultan paródicas si lo comparamos con los emperadores romanos, a no ser que sean los de su Paso Blanco de Lorca, pero como metáfora, vale. Está claro que Valcárcel, de no tener silla en el Teatro Circo a adquirir tribuna el pasado viernes en el Auditorio, ha dado una gran zancada. Y esto gracias a Feijóo, que fue quien lo programó contra el diseño previo de intervenciones establecido por la dirección regional. Por dos razones: porque para el líder nacional no ha de haber salto, sino continuidad; y otra, porque para un ganador electoral como él, los referentes han de estar claros. De hecho, en su discurso dedicó muchas más alusiones a Valcárcel que a López Miras, a quien por comparación casi ignoró, como indicando a éste cuál es el modelo y el objetivo. Vivir para ver: la presurosa y obligada desteodorización, que ha convertido a López Miras en un Nikita Jrushchov, aunque con la precaución de enviar, al paso, un mensaje consolador al Kremlin de Miami (PAS), ha conducido al PP murciano a recuperar el ideal varcarcelista. Valcárcel vuelve a molar.

A GANAR. Pero veamos la causa. El exhiperlíder venía siendo incómodo, no solo por su cercanía a la candidata alternativa, Patricia Fernández, sino porque ya desprovisto de poder, ha podido permitirse ir desgranando ciertas dosis de autocrítica. En su día confesó a El Español que se le habia ido la mano con el ladrillo antes de que estallara la burbuja, y más recientemente asumió sus responsabilidades, en declaraciones a Onda Regional, acerca de la situación del Mar Menor. Para un Gobierno que no asume el pasado del propio partido si no es en los flujos positivos, las confidencias del abuelo son un incordio. La imagen es la de esos empresarios de segunda generación que disponen de la pasta que sus padres amasaron con la especulación y que, después, tras apuntarse a cursos de responsabilidad social corporativa, quieren pasar por ejemplares, pero les molesta que se les recuerde que el origen de su fortuna es poco convalidable con las nobles prácticas del manual con que predican.

En definitiva, Valcárcel vuelve a molar, pero no por su gestión, sino porque ganaba elecciones. Y esto último es ahora lo exigible, porque Feijóo no ha abandonado su zona de confort gallega para arrastrarse en la oposición. El modelo es Valcárcel, que ganaba hasta en el cinquillo. Haz lo que debas, no importa si tienes un proyecto, pero gana. De hecho, en el congreso regional del PP no hubo ni ponencias. ¿Cuanto tiempo hace que en el PP murciano no hay debate ni aportación estructurada de ideas? Lo que importa es ir nadando de piscina en piscina, como en el relato de John Cheever, y más si se cuenta con la complicidad de la estrategia paralizante y paralítica de la izquierda socialista, decidida a perder por los siglos de los siglos con tal de no admitir la inadecuación para el cartel electoral de los aparatistas que la gobiernan.

Se puede adivinar el estrés que para López Miras supone que se le imponga el modelo Valcárcel, aun cuando pueda pretextar que durante los Gobiernos de éste no existían Podemos, Cs o Vox, las fuerzas centrifugadoras del voto del bipartidismo. Hay que ganar, y punto. La prueba de que es posible está en Juanma. Pero el murciano tiene puntos de partida muy particulares: las encuestas no lo ponen en mayoría, Vox cuenta con una raigambre social más allá de su tostón ideológico, Cs todavía asoma como fenómeno testimonial y, para más inri, la consigna de unidad en el partido dictada desde Génova para ser llevado en andas ha fracasado ostensiblenente en el congreso del viernes, pues el pacto del NH con Patricia Fernández («sí a todo»), cuando la alcaldesa de Archena tenía en sus manos los avales para hacerle frente en un congreso abierto ha quedado en agua de borrajas una vez que López Miras concluyó la negociación final con la expeditiva frase: «Pero ¿quién se cree ésta que es para imponerme a mí la estructura de mi ejecutiva?». Reproducía así casi literalmente lo que le había dicho a él Miguel Ángel Tellado, secretario nacional de Organización y desde ya su tutor político, enfadado al conocer la dimensión de la entrega de naves que López Miras había firmado verbalmente con Patricia Fernández en la reunión del NH el día en que concluía el plazo para la presentación de candidaturas.

EL PACTO DEL NH. El pacto del NH, una vez que no fue firmado ante notario, como pretendía la alcaldesa de Archena, queda a lo que cada uno de los interlocutores diga que dijo. Parece que no estaba por allí Villarejo para grabar la conversación, o quién sabe, aunque pudiera aparecer algún documento. Pero existe coincidencia general en que hubo un acuerdo de reparto, y el hecho de que Patricia Fernández no se presentara en el congreso es indicativo de que López Miras no cumplió lo acordado. Esto deslució su imagen triunfal, pues una de las condiciones para ser llevado en andas por Génova era que fuera capaz de transmitir la impresión de unidad que finalmente no se proyectó. El cónclave empezó mal en este sentido: de un lado, el comunicado de Manuel Durán anunciando que impugnaría el congreso por la ruptura del pacto con la archenera, y la posterior certificación de que ésta no se presentaría en la sala. Valcárcel aludió implícitamente a esta anomalía cuando cantó su frase: «Divididos y endiosados no conseguiremos nada». Adelantaron el anuncio de la composición de la nueva ejectiva para tratar de desplazar la atención sobre estas noticias que venían a poner en cuestión el lema implícito del congreso: unidad. Unidad incluso contra la propia lógica democrática, pues según fuentes de la trastienda del partido, solo votó en el congreso el 35% de los compromisarios designados, y digo designados porque, al existir un solo candidato, la lista no fue sufragada, sino que los potenciales votantes fueron cooptados por la gerencia del partido entre aquellos que habían mostrado su voluntad de participar.

Patricia Fernández habría presentado a López Miras una lista de once candidatos a una ejecutiva de veintidós, de acuerdo con lo supuestamente pactado en el NH, y Löpez Miras le admitió solo dos: ella y otro, con el pretexto de que las aportaciones de la alcaldesa no correspondían a la titularidad de cargos ejecutivos en las distintas localidades, que son los que él, en su mayoría, ha bendecido. El papel destinado a ella era una vicesecretaría de Política Social y Participación, que es como el que tiene un tío en Graná. En realidad era una oferta para no ser aceptada. El hecho de que le hayan dejado todavía una opción abierta para incorporarse a la ejecutiva, más que una propuesta es una amenaza. Puede leerse así: si no la aceptas tampoco irás en las listas.

QUINO, EL JEFE. ¿Y qué apuntar sobre la nueva ejecutiva? El nuevo hombre fuerte es el cartagenero Quino Segado, a cuyo cargo quedan las áreas generales de Organización, Comunicación y Electoral, es decir, todo. Si además López Miras lo hace consejero y portavoz del Gobierno en la inmediata remodelación, Segado tendría tanto trabajo que tal vez sería capaz de ceder la presidencia del PP de Cartagena a la alcaldesa, Noelia Arroyo, aunque este político suma cargos, pero no renuncia a nada, ni siquiera a ser candidato a la alcaldía de esa ciudad en un futuro cercano. Solo formalmente sobre él está la nueva coordinadora general, Rebeca Pérez, activista hecha a sí misma, un fichaje muy adecuado para un cargo del que en su día dispuso el propio López Miras de manera plenipotenciaria bajo la dirección de PAS, pero es dudoso que tenga mucho campo de actividad ante Segado y el secretario general, que sigue siendo José Miguel Luengo, un auténtico machaca que ha venido gobernando el partido con mano de hierro, especializado en la persuasión: frases como «¿apoyas a Patricia y pretendes ser candidato a la alcaldía?» han disuadido a algunos líderes locales de intentar experimentos. La atribución a Noelia Arroyo de una función coordinadora con el resto de alcaldes populares es un intento de darle relevancia, pero tal vez ella no disponga, por la fragilidad de su estatus municipal, de la autoridad necesaria ante los alcaldes veteranos orlados con mayorías absolutas, algunos de los cuales también forman parte de la ejecutiva o integran órganos nacionales del partido.

La gran promoción de Segado y la recuperación del exportavoz parlamentario Víctor Martínez, que suena como futuro consejero de Medio Ambiente en el ámbito de esta consejería, parecen proceder de un impulso de libertad frente a Teodoro, en el caso del primero, que lo tenía recortado, y frente a PAS, en el caso del segundo, que lo tenía ‘castigado’. Tal vez sea que López Miras, ahora que cuenta con nuevos tutores, se va soltando.

Queda por saber si Patricia Fernández tirará el carro por el pedregal o si permanecerá en el estoicismo, pero lo seguro es que el ideal que se impone es el del hasta ahora denostado Valcárcel, que tenía el defecto de ganar elecciones y gobernar sin tránsfugas. Cúbranse.