Traficantes

Controversia. Mantengo con un conocido político una controversia desde hace años, que, de vez en cuando, bien a través de encuentros fortuitos en la calle o de intercambio de WhatsApp, seguimos analizando. Yo le expongo mi teoría de que, si los dirigentes políticos fueran más cultos, intelectualmente mejor preparados, aficionados a la lectura de Filosofía, Historia, Teoría del Arte, etcétera, serían mejores gestores. Él, sin embargo, que sí es un intelectual, me rebate esta opinión y mantiene que, para llevar a cabo la gestión de lo público y para manejarse en el mundo de los partidos políticos, con sus puñales y sus rencillas, son necesarias otras virtudes más pragmáticas y es superfluo que te guste el ballet o que tengas la casa llena de libros.

Exceso. Una mujer a su marido: ‘Si sigues trayendo libros a la casa, va a llegar el día en el que no vamos a caber nosotros’.

Onomástica. Esta semana ha sido mi santo. También lo era de mi padre y recuerdo con mucho afecto este día cuando yo y mis hermanos éramos pequeños, porque celebrábamos la fiesta total. No había otro día en todo el año que disfrutáramos tanto, que fuésemos tan felices, que nos sintiéramos más gente acomodada y con posibles. La celebración consistía en lo siguiente: En una galera tirada por un caballo nos íbamos a la Algameca Chica (un sitio que, si no lo conocen, deben visitar porque no hay nada igual en toda España, seguro). Allí pasábamos el día en un pequeño merendero hecho de cañizo y con suelo de tierra, en cuyo mostrador de un metro cincuenta los críos podíamos pedir todo lo que quisiéramos, desde una gaseosa a un bocadillo de sardinas en aceite, o incluso de anchoas. Y nos bañábamos, y nos lisiábamos contra las rocas. Nunca he disfrutado más de un día de mi santo.

Debate viejo. ¿Han visto ustedes el Debate del Estado de la Nación? Yo lo he seguido y, la verdad, me ha sorprendido que se hable tanto de ETA. Me creía que el terrorismo etarra se había acabado hace 11 años y que se había conseguido lo que tanto se pedía: que los independentistas entendieran que todas las ideas podían defenderse en los parlamentos y que lo otro eran crímenes repugnantes. Un poco como en Irlanda con el Sinn Fein, que también fueron terroristas que mataban a personas inocentes y después se integraron en la vida política democrática y acaban de ganar las elecciones. O sea, que van a gobernar ellos. Y es que los políticos irlandeses han sabido dejar atrás esa horrible época, que fue como la nuestra de ETA. Pero se ve que nosotros no hemos podido. Qué le vamos a hacer.

Otras series. He de comunicarles que me he pasado al lado oscuro de la Fuerza. Sí, dispongo de otra plataforma en mi tele, y he caído como un conejo en la trampa de Obi One Kenobi y El Mandalorian, por cierto, que esta última es una serie buenísima. No soy muy de Marvel, pero las más espectaculares de efectos y si la trama no es muy de niños las disfruto. Así que estoy descansando de nordic noir y de asesinos en serie buscados por una mujer policía que tiene muchos problemas personales, y de cárceles argentinas, que a mí me gustan, pero estamos en verano y hay que relajarse.

Accidente de bañador. (Ustedes perdonen) Hay hombres en las mesas de un bar en el pueblo junto al Mar Menor jugando al dominó y un señor mayor se sienta a ver una de las partidas. Todos van de pantalón corto o en bañador con una camiseta. Pasado un rato, uno de los jugadores se vuelve hacia el que está mirando y le dice: ‘Paco, mira, se te ha salido un huevo’. (Y es verdad).

Especialidad. Escucho a unos vecinos hablando. Uno de los hombres jóvenes, que tiene a un bebé en brazos, le está diciendo a otro: ‘A mí, de las cosas de la casa, lo que más me gusta es tender la ropa’.

Traficantes

Un hombre le dice a otro, en un bar, en la ventana, con dos quintos: ‘Me gustaría saber cuántos kilos de plantas y cogollos de ‘maría’ y cuántos de coca y otras drogas llevan decomisados la Policía y la Guardia Civil en lo que va de año. Es que cada día te encuentras con la noticia de una nueva acción armada en la que se han encontrado tropecientas plantas y no sé cuántas papelinas’. ‘Y la pasta que siempre tienen los traficantes. Oye, que es un dineral’.