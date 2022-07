Me encantaría que la política no me importara ni me cabreara como lo hace. Me encantaría sentirme indiferente ante las decisiones que los partidos políticos y sus aparatos toman, me encantaría vivir ajena, inconsciente y feliz, pero no puedo. Soy de las que tiene el canal del Congreso de los Diputados puesto y sigo con libreta y lápiz las sesiones parlamentarias, lo asumo, pueden llamarme groupie de la política. El nivel de adicción es alto y creo que no tiene cura, de vez en cuando es necesario hacer un alto en la relación tomando distancia, pero no sé a quién quiero engañar, siempre vuelvo. Es sin duda mi relación más tóxica, reconocerlo ya es un gran paso, créanme.

Creo que en esta relación tortuosa que mantengo con la política estoy en un momento de frialdad y desánimo. No sé si a ustedes les pasa pero me siento huérfana políticamente hablando, veo las derivas de unos y otros, veo como las ideologías se anteponen al bienestar de los ciudadanos, veo como nuestra clase política no es capaz de trabajar por el bien común unida, y me cabreo por la impotencia que me provoca. Soy una idealista, qué le voy hacer. Hemos vivido el debate sobre el Estado de la nación esta semana, el postureo máximo de la política. No sé si soy yo y la resaca tras pasar unos días en Bilbao comiendo rico y escuchando música, pero apenas le he prestado atención, ¿es grave, doctor? Creo que estoy como la infanta Elena y Jaime de Marichalar cuando anunciaron un cese temporal de la convivencia; en su caso la cosa acabó para siempre, en el mío quiero pensar que pronto volveré a engancharme a la política, pero difícil lo tiene. A nivel nacional siento curiosidad por qué va a pasar con Yolanda Díaz y su proyecto Sumar, así como en qué lugar quedará Íñigo Errejón dentro del proyecto, que por coherencia sería lo más adecuado y cómo afectará en la Región de Murcia tal alianza, y Podemos se enfrenta a una situación delicada y sin liderazgo tanto a nivel nacional como regional. Por otro lado, Feijóo tenía todo en su mano para romper con Vox a su llegada a la dirección del partido, y así marcar líneas rojas a la ultraderecha. Gobernar sin apoyos no habría sido fácil, lo sé, pero aguantar a García Gallardo en la vicepresidencia de Castilla y León, tragar con la ley de violencia intrafamiliar y lo que vendrá, para mí ha sido una gran decepción. Y veremos si en unos meses la Región no se suma a las Comunidades gobernadas como la de Mañueco, ¡que por nadie pase! Cs, herido de muerte, puede ir recogiendo, mientras yo muestro toda mi admiración a los amigos que siguen confiando en el proyecto y se dejan la piel en ello. Menudo panorama político tenemos mientras estamos saliendo de una crisis sanitaria, entrando en una crisis económica consecuencia de la guerra en Ucrania, y con elecciones autonómicas y municipales el próximo año. Y, mientras, en la mejor tierra del mundo dan ganas de llorar. Por un lado en el congreso del PP dejan fuera a la mejor opción, Patricia Fernández, una mujer, que devolvería la ilusión y podría frenar a la ultraderecha y su ascenso. Sangre nueva, la renovación de un partido que huele a cerrao, con un presidente que no ha ganado ningunas elecciones. Y por otro lado, el psoe ha desvelado esta semana lo que sabíamos todos: Pepe Vélez se presenta a las primarias para ser candidato a la presidencia de la Región de Murcia. ¿Es que nadie lo ve? Nadie ve que la sociedad de la región va a votar a lo malo conocido, que a lo bueno por conocer. Dejen de pensar que los buenos datos a nivel nacional del Gobierno de Pedro Sánchez van a darle votos al PSOE en la Región. Espabilen. Ante esto, cómo no me voy a dar un tiempo, o mejor, a la bebida. Gurús de la política regional, denle una vuelta, yo no lo veo.