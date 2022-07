Houston y el problema

No sé qué escribir y mi madre me dice que escriba sobre el amor. Les tengo que confesar que soy bastante madrero y, mientras orbito, mi madre es Houston, como en «Houston, tenemos un problema». El problema de mi Houston es que cuando hay complicaciones se pone a decirme que tengo ese problema porque no he limpiado a fondo los motores, o, como es el caso, porque no he escrito algo previamente. Ya lo sé, mamá, no me estás ayudando, pero ella, cuando hay problemas, a veces se pone a darle a los botones sin ton ni son, y acabo como Sandra Bullock en una película del espacio, pero sin Oscar.

El caso es que ando al borde de la hora de entrega y tengo el bloqueo de quien teme repetirse otra vez, escribir ese artículo que parece original y al mismo tiempo te suena como un eco que, a la postre, descubres haber escrito antes, que me ha pasado.

Si hay un asunto recurrente en la narración humana es el amor, así que es difícil ser original, pero ella me sugiere ese tema porque estamos viendo, desde la cercana distancia, el mismo pequeño drama del amor adolescente, ese que se ha contado casi desde el principio de la historia escrita, tan solo depende de en qué lado estés viendo el drama. Una de las certezas es que el amor es eterno mientras dura, como dice Vinicius de Moraes, pero cuando se rompe el amor es como el tenis, y en el tenis no hay empates, y esa frase estoy seguro de que es mía original.

No sé qué escribir y le describo a mi madre el hartazgo de estar siempre dando vueltas a los mismos asuntos, y cuando le pregunto, mientras tomamos el café del sábado por la mañana, que porqué me ha sugerido el amor, aparte de por el desastre que hemos presenciado, se me deshilacha en un sereno hilo de reproches contra la vida futura en general y de cómo le estamos fallando a la esperanza. Habla de cómo íbamos a eliminar el plástico antes de la pandemia y ahora declaramos verdes la energía nuclear y el gas, mientras sucede la guerra de Ucrania. Se queja de los especuladores mientras reconoce que todos hemos especulado alguna vez en nuestra vida. No se vayan todavía por las gilettes para cortarse las venas, que aún hay más. «Al final habrá un desastre y moriremos la mitad. Y no pasará nada», «pero yo ya me habré muerto», apostilla mi padre, que se incorpora a la tertulia del optimismo. Solo nos faltan los churros para mojar en la cicuta.

La miro, recién levantada, ayer fue a la peluquería y hoy tiene el pelo que parece el hongo de Hiroshima. Entonces recuerdo que ella misma, mi Houston, tiene otro Houston que ya no emite señales pero que aún respira. Me arrimo un poco más a ella, porque es una certeza que ahora encuentro que el amor debe expresarse siempre, siquiera por el puro miedo a no poder hacerlo nunca más.