Ciertamente, la tan ponderada voluntad es importantísima para afrontar las situaciones cotidianas y asumir retos que se nos antojan complicados, aunque no todo dependa de ella. Una actitud positiva para encajar sinsabores y frustraciones es básica.

Opino que la capacidad para buscar y encontrar el lado amable de las cosas, por difícil que a veces parezca, tampoco depende de la voluntad, sino que lo tengo más bien por un don en que el componente genético juega un papel fundamental, si bien la educación recibida y el contexto sociocultural (la circunstancia, a decir de Ortega y Gasset), resultan clave.

Entre lo que se desarrolla al margen de nuestra voluntad se encuentran las deudas. Y no me refiero a las monetarias, sino a aquellas de las que siempre entendí que hablaba la oración primordial para un cristiano, el Padrenuestro, y que en España, junto a los 22 países de habla española, se sustituyó por ‘ofensas’ para evitar malas interpretaciones en un nuevo texto unificado del ordinario de la misa presentado por el presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, el cardenal Marcelo González Martín, en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid en octubre de 1988.

Ni las deudas se satisfacen siempre ni todas las ofensas se reparan, aun cuando somos conscientes de ellas, lo que no ocurre en todas las ocasiones. Hay personas especialmente suspicaces y vulnerables y ahí es prácticamente misión imposible intentarlo. La susceptibilidad es un obstáculo difícil de vencer. Unas y otros somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, y, por otra parte, responsables de lo que decimos, no de lo que otros entienden.

Los seres humanos no somos uniformes en carácter ni comportamiento; son distintos los aspectos que nos conforman, con diferentes grados de atracción o repulsión. Por encima de ellos y como englobándolos se encuentra nuestro carácter o talante, que a manera de esencia impregna nuestros actos, pero no a todo el mundo causamos la misma impresión.

Como personas sufrimos y causamos daño, y hemos de estar dispuestos a disculparnos, y a aceptar disculpas y perdonar para restañar la herida antes de que sea tarde, porque somos mortales y nuestro tiempo es finito, y cuesta mucho trabajo recuperar la confianza una vez perdida.

Por eso, sin mortificarme, pero con absoluta sinceridad, entono el mea culpa por las palabras que alguien se quedó esperando y no dije, o las que dije y no debí decir, por la visita que ya no podré hacer, el escrito que no podré dedicar, el agradecimiento que no podré expresar… Y confío en que aquellos a quienes involuntariamente fallé comprendieran que no fue mi intención hacerlo y hayan sabido perdonar que se me hiciera tarde. Yo lo intento.