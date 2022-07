La memoria habitada

Posiblemente, amigo lector, alguna vez te hayas sentido al borde de un siniestro precipicio. Quizá un pálpito, una oscura premonición, el primer síntoma de una enfermedad no diagnosticada, la muerte de alguien querido, un despido laboral o una quiebra fortuita, el desahucio de la casa que habitamos, la enfermedad de un hijo o la irreversible de un padre. Son tantos los abismos insondables como parecida la sensación de fragilidad, de extravío, una suerte de temor irracional de parecida naturaleza a otro más intenso, denominado terror pánico en recuerdo del irascible dios Pan.

Esta primavera acabó asfixiada por el calor anticipando un infierno inevitable, mientras se abría un abismo a mis pies, semejante a una llamada inexcusable y telúrica. Se me han ido tres amigos muy cercanos. El mundo se ha vuelto un poco más pequeño sin ellos, porque se ha extendido ante mí el vacío de quienes ya no están, tal como la Nada se propagaba por Fantasía en La Historia Interminable de Michael Ende. Eran lectores habituales de estas páginas y a través de sus comentarios me transmitieron la magia del lector que infunde vida a las letras que nacieron para ser leídas. Este tributo es merecido para ellos y para mí obligado, pues a su amistad debo la vida que con ellos he recibido.

En las idus de marzo, el umbral de la estación florida en las tierras calientes de Murcia, se fue el primero. Manolo Fernández era un amigo de corazón bondadoso, desprendido de malicia, siempre presto a compartir lo que tuviera, algunas veces una cerveza y siempre una sonrisa. Era, como el verso de Machado, «en el buen sentido de la palabra, bueno». Me acogió cuando algunos supuestos amigos me dieron la espalda. Todavía oigo su voz, animosa y paciente, perseverante en las querencias imposibles, baluarte ante la fatalidad. Su ausencia hace mayor otra ya pretérita, como si fuera posible multiplicar un infinito.

Melecio Castaño también se fue antes de tiempo, como decir, en la flor de la vida; cuando andas tan enamorado de ella que piensas en las muchas cosas lindas que están por llegar. Era un penalista importante, de referencia en esos lances mayores de la Justicia para los que se necesita una buena armadura mental, pues aprendes que el error, el propio o el ajeno, forman parte de una suerte de injusticias lacerantes de las que es preciso salir ileso. El penalista debe estar preparado, sabedor de que un elevado porcentaje de clientes son delincuentes, pero que ante el juez, debe distinguirse de ellos tanto como del magistrado, porque tan difícil es caminar por el filo de la navaja que atraviesa la ley y la moral, como el que separa el juicio del prejuicio. Para ello, Melecio tenía disciplina, equilibrio, serenidad y sensatez, cualidades que ejercitaba como el sabio la virtud, con constancia y modestia.

Mauro Villanueva era un ingeniero bilbaíno felizmente jubilado al que conocí en largas tertulias veraniegas de temas tan diversos que traslucían una mente sagaz, inquieta y lectora. Él y su mujer ejercieron de cicerones en Bilbao, en un recorrido desde las site calles hasta el cantábrico a través del Nervión como si fuera la espina dorsal del Gran Bilbao. Entendí que no es más ciudad la que más habitantes tiene, pues el rango de ciudad sólo es predicable de la cosmopolita y para ser la séptima ciudad de España, como presumen los prebostes murcianos, se ha de ser algo más que un pueblo grande. Ana, su viuda, me recordó unas enseñanzas valiosas: que nadie nos puede privar de lo que hemos vivido y disfrutado, agradecidos por la suerte que otros no han gozado.

Al recordar con ella algunos de esos momentos, vuelvo a los versos de Horacio: Carpe diem, quam minimum credula postero, atrapa el día y no confíes en el incierto mañana, y estos otros, menos conocidos: filtra el vino y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga.

Siempre que muere un amigo se hace enorme el vacío que deja, pero también he aprendido que, a la vuelta, la vida te concede una nueva ocasión para amarla, una suerte de premio por seguir viviendo, como en aquella canción de Serrat: «De vez en cuando la vida / se nos brinda en cueros / y nos regala un sueño tan escurridizo / que hay que andarlo de puntillas / por no romper el hechizo». Si la amistad de aquellos fue un lujo, no lo es menos honrar su memoria, pues la vida, amante fecunda, se prolonga en el recuerdo de otros como un alma vegetal que se extiende desde las profundas raíces a las elevadas copas que se alzan al cielo y aún más, pues en aromas y colores convoca el abrazo de su fresca sombra.

Que germine la tierra del túmulo que moráis, en verdes tallos y floridos pétalos donde liben las abejas y hagan con su néctar cera para iluminar los templos y miel con la que hacer más dulce la vida que dejáis y la memoria en que habitáis.