Al César lo que es del César

Vivir con dos hermanos mayores (chica y chico) te hace espabilar más que cualquier internado de pago o campamento militar. En mi casa, las competiciones por los postres y las tabletas de chocolate, la cuantía de la paga o el mando de la tele eran a cara de perro.

«¡Me debes dos copas Danone y unas natillas!», nos acusábamos mutuamente cuando alguno de los tres se había comido más postres de los que le correspondían en términos de justicia distributiva.

«Lo que hay en la casa es de todos», mediaba mi madre para intentar poner paz —sin éxito— en una lucha sin cuartel por los codiciados dulces industriales.

Parece ser que las peleas a muerte y reproches acusatorios son cosa normal entre hermanos, desde el principio de los tiempos. Mi padre, cuando nos oía discutir, repetía una y otra vez: «¡Polos tres, igua uno!», una célebre frase con la que su hermano pequeño, que todavía no sabía hablar muy bien, lo delató una vez ante sus padres: «Me escapé y me fui a la ciudad. Con el dinero que tenía me compré tres helados y una revista. Me lo pasé pipa, pero mi hermano se enteró y el muy acusica se chivó: ‘¡Polos tres, igua (revista) uno! ¡polos tres, igua uno!’, les gritaba a mis padres presa de la envidia. Al final me pillaron, claro».

Los hermanos pequeños somos un blanco fácil para las confusiones gramaticales y malentendidos fonéticos, debido a nuestro limitado repertorio lingüístico. A mi madre la llamábamos ‘Lacutis’ («como hagas eso se lo voy a decir a Lacutis», «¿qué ha hecho hoy de comer Lacutis?», «¿sigue Lacutis por ahí con sus amigas», etc.). Era el mote que mis hermanos le habían puesto y que yo, naturalmente, hice propio influenciada por su sapiencia. Tardé años en descubrir el verdadero origen y significado de tan creativo sobrenombre.

Resulta que mi madre participaba en reuniones de Avon con sus amigas y, cuando se reunían en nuestra casa, probaban todo tipo de cremas hidratantes y demás productos de belleza para ‘el cutis’. Mis hermanos, admirados ante la vehemencia y algarabía con la que se escuchaba la exótica palabra en nuestro salón, decidieron bautizar a nuestra sufrida madre con dicho apodo. Obviamente, en realidad era La Cutis, pero de eso yo me enteraría mucho después. Como apunta mi adorado Stephen King, «a los seis años, todavía están revueltas todas las bolas del bingo».

Los hermanos… Fuente de tantos conflictos, peleas y rivalidades; pero también de risas y disparates sin fin. Como he dicho, yo soy del equipo de los pequeños que, aunque injustamente somos considerados ‘mimados’, ‘copiotas’ o ‘marisabidillos’, en realidad somos salvajes, divertidos y reivindicativos, gracias también a los estímulos negligentes y disparatados a los que nos sometieron nuestros hermanos mayores. Al César lo que es del César.