Del respeto a la igualdad

Cuando las ciudadanas y ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos, esperamos que sus actos vayan dirigidos a la mejora de nuestras vidas. Esta elección adquiere especial relevancia cuando designamos a las personas que nos van a representar en el Ayuntamiento por ser la institución municipal más cercana a nuestras necesidades. Mejorar nuestras vidas no consiste solo en mantener limpias las calles, cuidar parques y jardines o vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos, por citar algunos ejemplos. Mejorar nuestra calidad de vida incluye también favorecer la convivencia y fomentar el respeto entre los vecinos y vecinas. También es poner en valor el trabajo de las personas que dentro y fuera del municipio, ahora y a lo largo del tiempo, han dedicado su esfuerzo a mejorar la educación, que nos han acercado al arte y a la ciencia, que han luchado para aumentar nuestros derechos ciudadanos, para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, para ir ampliando nuestra democracia. Es muy importante que las niñas y niños conozcan a estas personas y cuál ha sido su contribución al bienestar general. Este no se mide solo por el gasto presupuestario, se mide también por las formas de convivencia que se van asentando entre la ciudadanía.

Por eso no parece una forma de buen gobierno el tratamiento que el Ayuntamiento de Archena está dando al Muro Feminista que, promovido por el foro La Otra Mirada y diseñado por la pintora y escultora Noelia Muriana, se elaboró durante meses con la participación de numerosas personas de distinto sexo, edad y creencias, personas residentes en Archena y venidas de otras ciudades. En la actualidad el Muro aparece tapado por numerosos contenedores de basura y se permite aparcar delante de él, a pesar de que es posible habilitar aparcamientos en el otro lado de la calle. En el Muro Feminista están representadas catorce mujeres: Hipatia de Alejandría, Clara Campoamor, Victoria Kent, María Cegarra, Carmen Conde, Frida Kahlo, Concepción Arenal, Piedad de la Cierva Viudes, Gloria Fuertes, Nina Simone, Rigoberta Menchú, Margarita Salas y Valentina Tereshkova además de una imagen de la mujer archenera animando a las mujeres a realizar sus deseos rompiendo las barreras de género. Es importante nombrarlas a todas ante la ignorancia que demuestra el gobierno municipal.

Se diría que hoy nadie iba a discutir la importancia y el ejemplo de estas mujeres que lucharon para que todas las demás pudiéramos ejercer el derecho al voto, acceder a cualquier empleo, ser consideradas personas adultas sin necesidad de la tutela de padres o maridos. Son mujeres que destacaron en el campo de la ciencia, de la literatura, de la música y de la defensa de los derechos humanos. Trabajaron incansablemente para conseguir mejorar, además de la vida de las mujeres, la sociedad en general. Gracias a ellas hemos visto ampliados nuestros derechos. Merecen este reconocimiento y que las mujeres de Archena se sientan orgullosas de que en sus calles se les haga este homenaje.

¿Se habría tapado el muro si los retratados fuesen varones? Ocultando el muro con contenedores de basura, el gobierno municipal no solo demuestra el desprecio hacia el movimiento feminista, también envía el mensaje a las personas más jóvenes del municipio de que no es necesario elaborar leyes justas, ni escribir buenos libros, ni luchar por los derechos de las mujeres, que son en definitiva derechos humanos. En resumen, que no es necesario trabajar para mejorar la vida de las personas.

La ciudadanía de Archena y las mujeres en particular, esperan de su gobierno municipal que cumpla sus funciones de mejorar sus condiciones de vida y no que fomente la falta de respeto y el desprecio a la mitad de su población, las mujeres.

Porque tapar el Muro Feminista con contenedores de basura muestra el rechazo a los valores de igualdad entre mujeres y hombres, y pone de manifiesto la ignorancia acerca de las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista que no lucha solo por los derechos de las mujeres, lucha por conseguir una sociedad más justa para todas las personas.