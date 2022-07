De la precariedad también se sale

La hostelería ha copado los medios regionales estos dos últimos días, y no por su falta de trabajadores en el sector o por la precariedad con que se caracterizan sus condiciones laborales, sino por la firma del convenio de la hostelería en la Región de Murcia.

Me llama poderosamente la atención lo poco que ha tardado la patronal Hoytú en cuestionar este acuerdo y hacer dudar a las más de 35.000 personas trabajadoras del sector de su validez. Ojalá hubieran sido igual de rápidos en llegar a acuerdos con los sindicatos…

Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí es importante empezar por el principio.

El convenio lleva sin renovar desde 2008, iniciándose las negociaciones entre las partes en 2015. Durante estos años se han llevado a cabo más de treinta reuniones, consiguiendo actualización de las tablas salariales y ultraactividad del convenio en 2017, año en que se inició la negociación de la actualización del texto del convenio y se avanzó en algunos puntos hasta su estancamiento en dos cuestiones claves:

Las propuestas de la patronal de subida salarial inferiores a un 2% anual y su postura inamovible para retirar el complemento de Incapacidad Temporal supuso la ruptura de las negociaciones en 2019, llevando a diversas movilizaciones por parte de CCOO y UGT con convocatoria de huelga en Semana Santa que se tuvo que desconvocar debido a la crisis generada por el Covid19.

Las conversaciones se volvieron a retomar en 2021 precarizando cada vez más, por parte de la patronal, la propuesta de subida salarial de un sector que ha perdido más de un 20% de poder adquisitivo, y obcecados por quitar el complemento de Incapacidad Temporal sin poner una sola justificación sobre la mesa que explicara la eliminación de un derecho laboral en un sector tan machacado.

En junio 2019, CCOO y UGT fuimos convocados por José Albarracín, presidente de la CROEM, para mediar y llegar a un acuerdo. En la reunión se facilitó a los sindicatos los datos de absentismo laboral del sector en la región, 3.4%, dos puntos por debajo de la media nacional. Un dato que confirma que NO existe en la región ningún problema para querer eliminar este derecho. Albarracín medió e hizo una propuesta de acuerdo; una vez más a Hoytú no le pareció bien y no aceptaron dicha propuesta.

En marzo de este año, y después de varias reuniones postpandemia, tuvimos el último encuentro, cansados de esta sinrazón por parte de Hoytú y de no poder avanzar en el convenio, entendiendo que la estrategia de la patronal era dilatar más las negociaciones para seguir sin subir los salarios. Por ello, nos reunimos con diversas patronales, unas forman parte de Hoytú y otras, como Fedetur, que son autónomas. Estas reuniones fueron muy fructíferas y decidimos buscar otra vía para desbloquear esta situación. Durante meses los sindicatos nos hemos reunido con Fedetur (Hostetur, Hostecar y Estación Naútica del Mar Menor) para negociar un convenio acorde a la realidad del sector. No ha sido fácil, pero sí han sido razonables, por ello, el 12 de julio decidimos, Fedetur, CCOO y UGT, firmar públicamente el nuevo texto del convenio que mejora considerablemente las condiciones de las personas trabajadoras del sector. Entre estas mejoras hay tres puntos muy beneficiosos para hacer más atractivo el sector a empresas, trabajadores y turismo.

—La subida salarial que acordamos fue de un 7.05% para este año, 2.5% para 2023 y 2.5% para 2024.

—Garantizamos la cobertura para contingencias comunes del 100% del complemento de Incapacidad Temporal para la primera baja médica del año y la cobertura del 90% del mismo para la segunda baja.

—También hemos acordado crear una bolsa de empleo para personas trabajadoras que tiene como objetivo principal profesionalizar el sector mediante formación y mejorar el empleo.

En definitiva, un convenio que empieza a ser razonable. Y aunque es cierto que seguimos lejos de los salarios de Alicante o Almería, nos vamos aproximando para que los trabajadores y trabajadoras no tengan que irse a trabajar a otras provincias.

Llegados a este punto, y vista la realidad que tenemos en el sector hostelero de la región, me pregunto, qué necesita Hoytú para, ante la firma del convenio, en puesto de patalear y decir barbaridades asuma que los tiempos han cambiado y que toca mejorar el mercado laboral, acepte con responsabilidad la firma de este convenio y anime a las empresas asociadas a aplicarlo, nos consta que algunas ya están pagando por encima de convenio para mantener a sus plantillas y que están cansados de esta situación.

Este camino está siendo largo, demasiado, pero no vamos a cejar en nuestro empeño de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras de este sector que tan importante es para la economía de esta región. No tenemos ninguna duda que de la precariedad también se sale.