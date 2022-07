Emanciparse

Si hay algo que nos iguala a todos los seres humanos, por encima de ideologías, clases sociales, sexo, cultura, país y raza es nuestro anhelo compartido de que reine la paz en el mundo. Es broma. En realidad, somos una panda de hijos de puta, que diría el Capitán Pérez Reverte.

Porque si existe algo que nos define como individuos y como sociedad, una cuestión en la que todos (y digo absolutamente todos) estamos de acuerdo y que nos hermana universalmente, es que queremos que nos toquen los 230 millones del bote del Euromillones del viernes.

¿Cuál es el sueño de tu vida? «Que me toque la lotería». ¿Qué te hace falta para ser feliz? «Que me toque la lotería». ¿Cómo se solucionarían todos tus problemas? «Con el premio gordo del Euromillones». ¿Por qué todos fantaseamos con ganar tanta pasta que no podríamos gastarla ni en dos vidas?

La respuesta habitual es que queremos dejar de trabajar y llevar la existencia de lujo y caviar que nos merecemos. Es una buena respuesta: sincera y directa. Sin embargo, mi tesis es que hay una razón mucho más poderosa: queremos paliar el desamparo con el que venimos a este mundo.

El lujo, la vida de yates y jets privados, es solo una excusa; la verdadera razón por la que queremos que nuestras bolas sean las elegidas del bombo es porque ansiamos dejar de sentirnos perdidos y vulnerables. Queremos deshacernos de nuestra insignificancia como el adolescente de su virginidad. La magnitud de la existencia nos desborda. Todo escapa a nuestro control y la lotería no es más que una promesa de certeza, seguridad y paz de espíritu; es la posibilidad de un futuro en el que seremos grandes y libres.

Lo veo en el obrero cansado que observa el infinito con la mirada perdida, en la joven que espera el autobús y desliza compulsivamente su dedo por la pantalla del móvil, en la señora árabe que empuja el carro con una mano y tira con la otra de su hija pequeña, en el anciano superado por el ritmo de la ciudad, que se siente torpe e inútil por más que se esfuerce... Lo veo en mí cuando dudo de todo, cuando la realidad se vacía de sentido. Nos observo y, a pesar de nuestra forma de adultos, veo en nuestras miradas a los niños desvalidos que fuimos.

Emanciparnos de la autoridad del dinero y asumir que, en realidad, no es la panacea a todos nuestros problemas, nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad e ignorancia. Si no podemos refugiarnos en el vil metal ante la pregunta «¿qué necesitas para ser feliz?», entonces estamos obligados a buscar en nosotros, y solo en nosotros, el origen de la felicidad.

Enfrentarnos a la incertidumbre da vértigo, pero sólo así podremos ganar el premio gordo: conocernos a nosotros mismos. «Labro mis propios caminos, para no sentirme solo por los siglos de los siglos», escribió el poeta José Hierro. No hay mansión en Saint-Tropez que proporcione mayor bienestar que este verso.