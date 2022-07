¿Qué conservarías del patrimonio de la Región de Murcia? Mari Trini, universal

El 12 de julio María Trinidad Pérez de Miravete Mille, Mari Trini, ha celebrado su 75 cumpleaños en el Parnaso, brindando con sus más queridas musas, Euterpe y Erató, la música y la poesía amorosa.

Nosotros también brindamos por ella, nuestra cantautora más universal y atemporal, mientras continuamos escuchando sus maravillosos poemas hechos canción y tarareamos para acompañarla alguna de esas estrofas para todos conocidas.

Yo no soy esa que tú te imaginas…

Esa niña sí, no

Esa no soy yo

Lo que sí sabemos es que era una mujer muy reservada, diríamos que misteriosa, para todos los que no fueran sus amigos más íntimos, como lo fue y lo sigue siendo, pues su memoria sigue viva en él, nuestro invitado de hoy, Pedro López Morales, quien acaba de coordinar y documentar un librito a modo de biografía-cuento, narrado por Marisa López Soria e ilustrado por Álvaro Peña y editado por la consejería de Educación y Cultura de la CARM, destinado a dar a conocer a los más jóvenes la figura de Mari Trini, la niña que llegó a ser una gran cantante.

Murcia tiene en su honor un jardín en la nueva zona de Ronda Sur, aunque todavía no nos hemos hecho al lugar ni al nombre, pero debiera haber ya una plaquita en la fachada de la casa donde nació, justo frente a la céntrica iglesia de San Lorenzo, que recordara lugar tan señalado para sus muchos fans.

No la conocí, como lo hizo Pedro, y por ello me es imposible contar anécdotas de esa vida, demasiado corta pero muy intensa, que no se encuentren ya publicadas.

Su infancia marcada por la enfermedad, su pasión por la música, su encuentro con el cineasta Nicholas Ray, cuando apenas contaba quince años, impulsor de su carrera, llevándola a residir tiempo en Londres y París, donde se forjó como cantante y grabó sus primeras canciones, después, su vuelta a España y ya, en 1970, con la presentación de su disco Amores, el éxito y la popularidad que le acompañó siempre

¿Cuántas veces habremos escuchado Un hombre marchó, Cuando me acaricias, Yo no soy esa o Yo confieso?

Pero si hay una canción que me estremece al escucharla es Mañana:

Mañana me iré despacio

Sin dejar ninguna huella,

Pronto levantaré el vuelo

Como hicieron las cigüeñas.

Mañana abriré cadenas

Que mi cuerpo han arrastrado.

Pronto rasgaré la seda

Que pusieron en mis manos.

Mañana, mañana

Vagará mi sombra

para quien la sienta.

Pero mañana, mañana

Dejaré mi puesto

para quien lo quiera.

No quiero palabras de consuelo

Ni falsos llantos de un duelo,

No quiero sonrisas a mis espaldas,

Las cosas de frente, cara a cara.

No hay nada que ocultar.

Nunca hubo un concierto de despedida, pero en ese mañana que ya es ayer nos dejó su huella, su poesía y su melodía, aunque no fuera su intención hacerlo. Por ello, hoy Mari Trini pasa a nuestra Cápsula del Tiempo, donde para siempre sonará su voz profunda y franca.