Narciso se miraba en el río y la falsa firmeza del agua le mostraba su objeto de deseo, que no era otro que él mismo. Se había enamorado de sí mismo. Narciso, hijo no deseado del dios-río Cefiso y la ninfa Leríope, terminaria su existencia de una manera trágica...

Normal que atraigan esos cuerpos bien trabajados, ágiles y flexibles, capaces de cambiar de dirección con la velocidad de una bala para dejar boquiabierta a la más guapa, peripuesta y presumida, que cantaría la ratita. Son futbolistas...¿qué esperas? Y esa es la cuestión, que la más guapa hasta el infinito tendrá que serlo amén de parecerlo, no se le perdonará lo contrario ni en este siglo ni en el venidero. Así no vamos bien, nosotras no somos como Narciso, pero pocas nos miramos en el mismo espejo que Özlem Tureci, a pesar de que sin ella, el desarrollo de la vacuna que salvó a tantos de una muerte segura, hubiera sido imposible, o en el de Mary Barra siendo la primera mujer en dirigir un gigante automotriz como es General Motors.

No es el nivel de conocimiento ni los logros alcanzados lo que hoy llama la atención. Vivimos un retroceso descomunal tras mucho taconear sobre la tapa sin miramiento de los clásicos escritos por los hermanos Grimm a modo del retelling menos amable. La adaptación de la historia más ñoña que poco interés suscitaba ya entre nuestras comunes para que ahora las niñas quieran volver a ser princesas. Y eso no es lo peor ¡las niñas quieren ser como Georgina! Que si bien resulta ser una mujer empoderada, poderosa y rentable como la que más, me perdonen si no muestro mis respetos. Pero es que se me hace alto insoportable admirar a nadie que viste pieles de zorro combinadas con chándal de gala y que se jacta en sus excesivas redes sociales de poseer un Diamon Himalaya Birkin sin haber leído un libro en su vida que la hubiese ayudado a terminar la ESO.

Sí, ya sé que lo que yo piense no deja de ser demagogia barata, pero paso suficientes horas al día rodeada de estudiantes de Medicina y enfermería que podrían dejar KO al más pintado si de belleza e inteligencia hablamos y se que están condenadas a horas interminables de trabajo, estudio y esfuerzo para, en el mejor de los casos, un sueldo que no alcanzaría ni para el cierre del Hermés de la influencer.

Nos han enseñado a valorar lo estéticamente perfecto aunque sea a base de golpe de cincel, bisturí y talonario olvidando otros valores y aptitudes; por encima de la perfección, que algunas pueden pagar pero que son las realmente importantes para no sentir el vacío que un día, casi sin querer, marca el espejo de la aceptación. La cara B del que reflejaba el rostro de Narciso, el que te cuenta que jamás serás la musa elegida por un futbolista o sucedáneo. Por Dios, que pereza no poder enseñar tu cacho de nalga con celulitis mientras fondeas sobre tu yate el Mediterráneo, que cruz esa del vientre plano todo el rato. Más escuchar a Willy DeVille es lo que necesita este mundo, «solo cerrar los ojos para que puedas ver, no importa lo que nadie te diga». Si te vas a ahogar, entonces hazlo de la manera correcta.