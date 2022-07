Me reuní con él en el bar del río. La Catedral de fondo. Estaba nerviosa. De todas las entrevistas que había hecho, ésta era sin duda la más importante. Llegó con las gafas de sol puestas y no se las quitó en toda la conversación. Quizá quería ocultarme sus ojillos reptilianos, pero su sonrisa de serpiente le delataba.

Acababa de alcanzar el poder y estaba exultante. Sus vecinos le saludaban efusivamente cuando se lo encontraban en el ascensor, algunos hasta le invitaban a las comuniones de sus hijos («Qué feo es, por cierto, el chiquillo de la del 3ºB», se sinceró con el primer trago de Seagram’s) y el rellano de su piso era el que más relucía de toda la escalera.

Respeto, popularidad y prebendas. Había alcanzado el poder que tanto ansiaba y ya era oficialmente el líder de «la panda de mediocres y débiles mentales» -así los llamaba él- que tenía como vecinos. Pero, ¿cómo había alcanzado la gloria nuestro prohombre? He aquí el breviario de cinismo del flamante Presidente de la Comunidad de Vecinos:

Intriga y vencerás. «Mira -me explica-, en la Comunidad siempre se había elegido al Presidente por turno rotatorio. Yo ya había estado antes en otros dos edificios intentando hacerme el amo del cotarro y no hubo manera, joder. Tenía que dar un golpe de estado. Me empecé a juntar con el del 4ºC, que era el siguiente al que le tocaba por turno, y le malmetí del entonces Presidente. Conseguí que llegaran a las manos y, claro, los dos quedaron invalidados para el cargo».

Es mejor ser temido que ser amado. «Hubo entonces que hacer una votación. El del 2ºA las llevaba a todas locas -especialmente a las viejas-, pero mi astucia inclinó la balanza a mi favor. Lo pillé entrando al portal con una rubia, el día que su Trini se había ido con los críos a la playa. Lo grabé todo con el móvil, naturalmente. El muy pelele hasta hizo campaña por mí».

Abracadabra. «Mi primera medida como Presidente ha sido pedirle todas las facturas al anterior equipo directivo. ‘¡Voy a tirar de la manta’, les amenacé en mi toma de posesión. Mientras están entretenidos buscando papeles, yo he contratado a mi amigo El Chori para pintar la valla del patio. Me ha pasado un presupuesto que nos conviene a los dos -tú ya me entiendes- y ya, de paso, me hace unos arreglillos en casa. ¡Que somos colegas de toda la vida, copón! Esto es como los magos: mira para esta carta, mientras yo por aquí hago la trampa».

Cae el sol sobre el Segura y llega el final de mi didáctico encuentro con el Presidente de la Comunidad de Vecinos, cuyo cinismo desacomplejado no bebe de Maquiavelo, sino del maquiavelismo. La primera conclusión de la entrevista es clara: ¿cómo llegar al poder? Respuesta: todos los medios son buenos. La segunda: una vez alcanzado el poder, ¿cómo mantenerse en él? Eso da para otro artículo.