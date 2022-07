Lo tenía. Arrastré la silla, bajé la tapa del portátil, encajé la pieza que va a la suya desde que el chisme se me cayó por las escaleras y salí bailoteando de mi habitación. ¡Uh, uh! Es una vieja costumbre: termino un texto y me alejo. Levanto las manos como si el teclado quemase. Una broma tan mía que la llamo ‘íntima’ sin rendirle cuentas a nadie. Alguna vez me he reído. El eco se pierde entre las esquinas redondeadas del techo y se mezcla con el chirrido de la persiana metálica del taller de atrás. Luego paro. El malditismo hay que recortárselo antes que el pienso.

Segunda semana, primera columna seria. «No está mal», pensé. Le robé una ciruela a mi compañero. La mordí. Fui a la ventana. Observé el parque de enfrente. Cuatro críos daban vueltas a un tobogán. Al lado, en un banco, cuatro mujeres decían nombres, espantaban moscas, se acariciaban las piernas. Cada una, su par. Repasé mentalmente la columna. Sus cuatro párrafos. Su idea por párrafo. Su paradoja. Su juego entre la palabra ‘OTAN’ y la frase ‘O no están’. Perfecta, joder. Sentí en las tripas cómo El Dios Del Columnismo se rebuscaba en los bolsillos para abrirme el Olimpo Columnista. Allí me cruzaría con gente como Pedro Alberto Cruz. Pensé en él. Pronto le llamaría ‘Pietro’. «Eh, Pietro, ¿qué pasa?». Así. Volví a las mujeres. Entrañables. Ahí, hablando. Del calor, seguramente, de chanclas, inconscientes del prodigio intelectual que acababa de parir. Sonó el timbre. Me puse una camiseta. Abrí. Juan Alfonso Vivo. La manaza callosa en el quicio. El cuerpo entre gordo y mazado. «Vecino -dijo-, tú no tendrás una mochila de sulfatar, ¿a que no?». «¿Mochila?», pregunté. Olía a vinagre. El pelo le había crecido. Parecía Rufete. Pasó de lado y se esclafó en el sofá, que de pronto era un cojín deformado. «Es que viene mi sobrino, que me dejó la suya y cualquiera sabe…Menudo palacete, copón, ¿no tienes na fresco?». «¿Fresco?», quise preguntar, pero me callé. Hace tiempo entendí que me sienta bien callarme una de cada tres frases. Incluso dos de cada tres. Volví a mi habitación. Levanté la tapa del portátil. Me temblaban las piernas. ¿Qué era aquello? Seleccioné el texto. Lo borré. Vi cómo el escritorio se torcía. ¿Qué pasaba? Me senté al borde de la cama. Cerré los ojos. Noté la camiseta pegada a la espalda. «Fresco -oí-, un Agua Vichy, aunque sea».