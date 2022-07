«Hablo con mucha gente. En el mercado, en la playa, en los bares, por teléfono… Familia, amigos, vecinos… y me doy cuenta de que hay temas que aunque parezca que se hunde el mundo con ellos, solo interesan a periodistas». Esto decía ayer la periodista y escritora Pilar Eyre en Twitter. Evidentemente, hablaba de lo de Ferreras. Y qué razón tiene.

Es curiosa esta red social, llena de políticos, periodistas y todólogos. Un día eres el rey del mundo, sientas cátedra a golpe de tuit. Al otro, eres carne de cañón y recibes la crítica más destructiva de todo tipo de personajes llenos de odio, la gasolina de la que se nutre Twitter. Suerte tienes si quien te critica no es un bot.

Y ahí están los expertos: cerrando LaSexta y crucificando al director de Al Rojo Vivo, con esposa incluida. Recuerda a una matanza (la del cerdo, digo).

Lo bueno es que el mundo de ahí fuera no tiene nada que ver con los últimos audios grabados por un delincuente. Hay mucha gente jodida por una inflación de escándalo que se echan a temblar cada vez que el coche entra en reserva. Háblenles de Granadinas. Les sonará a un cóctel demasiado dulce.

Tampoco entiendo que la palabra de Villarejo tenga tanto valor, sinceramente. Si nadie se fía del rey de las cloacas, ¿por qué informamos a diario de la mierda que va soltando según le conviene?

No me malinterpreten. Si juegas en las alcantarillas, al final terminas oliendo a mierda y parece evidente que ha habido mala praxis. Esta columna no va de eso.

Creo que el periodismo tiene la obligación de alumbrar las sombras y nunca vivir de ellas. También creo que la gran mayoría de periodistas son honestos y ejercen su trabajo con mucha dignidad. Lo digo porque, excepto un par de estrellas, el periodista es un currante que aguanta un ritmo de trabajo que pocos son capaces de seguir. Solo tengo que mirar a mis compañeros para saberlo.

Pero, por supuesto, perfectos no somos. La cagamos. Como tú. Lo que me duele es que lleve varios días leyendo en Twitter que «el periodismo ha muerto» y que todo el gremio somos prácticamente unos malnacidos que vivimos conchabados con el poder. No habéis visto un medio de comunicación por dentro en vuestra puta vida. Mucho menos uno de provincias, las verdaderas escuelas de una profesión a la vista de cualquiera con un perfil anónimo en redes sociales.