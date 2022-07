Macarrones sincornizados

Ya al final de la conversación telefónica -que había durado más de una hora-, mi amiga me habló sobre el último trabajo que le había salido: acompañante literaria. En concreto, había acompañado durante un día a una joven autora, muy cool y postmoderna, a la que había recogido de su hotel y llevado a desayunar, antes de gestionar las entrevistas de rigor con los medios.

No me especificó ni el nombre de la novelista ni el título de su libro, solo me ofreció dos pinceladas muy genéricas del argumento y me aclaró, eso sí, que fue ella la que tuvo que apoquinar el desayuno de la literata (diez euros, nada más y nada menos).

Un par de horas después, yo estaba tirada en la cama, ojeando una revista femenina, cuando una diminuta reseña al final de la página llamó mi atención. Sentí, con una inequívoca certeza, que ese era el libro del que me había hablado mi amiga. No me pude resistir, así que le eché una foto y se la mandé. «¡Qué casualidad! Sí, es justo ese», confirmó.

La nave del misterio de Íker Jiménez alunizó entonces en mi cerebro: «¿Casualidad? No lo creo». Esa pequeña coincidencia cósmica (de todos los libros, de todos los autores, de todas las revistas…) me llevó a reflexionar sobre aquellas ocasiones en las que mis deseos y pensamientos han bailado de manera sincronizada con el devenir del destino. Les hablo de esa relación casi mágica entre el universo interior y el exterior, que trasciende el mero golpe de suerte.

A todos nos ha pasado. Echada en el diván, una paciente le cuenta a su psiquiatra que la noche anterior ha soñado con un escarabajo de oro. Justo en ese momento, algo golpea suavemente el cristal. El doctor abre la ventana y atrapa a un insecto volador. Es un escarabajo dorado. El loquero, Carl Gustav Jung, llamó al fenómeno sincronicidad.

Pensar en alguien y que te llame en ese mismo momento, llegar a la estación cinco minutos tarde y que anuncien que tu tren saldrá justo con ese tiempo de retraso o salir del cole con antojo de macarrones gratinados y descubrir, al llegar a casa, que tu mamá te ha preparado esa maravilla gastronómica.

Las sincronicidades no solo nos alegran el día, el insólito matrimonio entre la realidad y el deseo nos reconcilia con el universo y dota de un cierto sentido a una existencia que, la mayoría de las veces, parece tratar con desdén -o al menos, a destiempo- nuestros anhelos más íntimos y profundos.