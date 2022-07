Quería empezar estas líneas diciendo que mi abuela es la mejor de todas las abuelas, pero un titular así podría suscitar tal polémica que esas serían, quizás, las ultimas líneas que publicaría en este medio que hoy me abre sus páginas por primera vez.

No entraré en luchas bizantinas sobre si los canelones de mi abuela o sus croquetas son mejores, porque a mí no me gustan especialmente, por favor, no se lo digan.

Mi abuela Maruja cumplió el sábado pasado 86 años, ella siempre dice que de haber nacido en otra época habría estudiado puericultura o para maestra, aunque hace unas semanas declaró que le hubiera gustado ser motera.

Cuando éramos pequeños nos decían que la abuela estaba un poco loca, quizá la idea de que se quisiera tirar en paracaídas al cumplir ochenta fuera un síntoma de ello, pero a mí lo que me parecía era un poco bruja, de las buenas, eso sí, porque mi abuela tiene un ojo de cada color.

Ella me ha enseñado muchas cosas en esta vida, desde lo más profano hasta lo más trascendenta. De mi abuela he aprendido que la vida hay que vivirla al máximo, aunque a veces sea una mierda (dicho por ella, eh). Hace poco me dijo que cuando hacemos algo bueno por lo demás se guarda en una mochila que todos llevamos encima, y que cuando nos vayamos la mochila tiene que estar lo más llena posible.

Muchas de las lecciones que me ha enseñado la Maruja tienen que ver con la muerte, siempre ha dicho que todas las personas tenemos una vela, algunas de mecha corta y otras como los cirios de las iglesias, pero que cuando se apaga, se apaga.

Sobre mi abuela podría yo escribirles la biblia en pasta, es digna de una película de Almodóvar, pero el director manchego no ha tenido el honor de encontrarla.

Mi abuela es la presidenta de mi club de fanes, la pillé llorando en mi defensa del trabajo fin de grado y vino a verme representar la misma obra de teatro tres días seguidos, ya quisiera la Pantoja.

No les entretengo más, que pasen un feliz lunes, pero no quería desperdiciar estas primeras líneas sin felicitar a mi abuela Maruja porque, como ustedes comprenderán, no se cumplen 86 años todos los días.