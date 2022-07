Los abogados cumplen, Pedro Sánchez no

Los abogados del turno de oficio llevan más de cuatro meses sin cobrar porque el Ministerio no les paga. Son más de 1.500 abogados afectados solo en la Región de Murcia. Lo que quiere decir que más de 1.500 familias no pueden llegar a fin de mes y que este calvario se une a la insoportable subida de la luz, el combustible, la cesta de la compra o la inflación. ¿Se imaginan que Pedro Sánchez, sus 23 ministerios y sus más de 700 asesores estuvieran un solo mes sin cobrar su sueldo? Porque si de algo estamos seguros es que ellos cobran puntualmente cada mes. El problema es que los abogados del turno de oficio no.

Lo hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de decirlo: los abogados del turno de oficio cumplen una función social imprescindible y garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución para todos los ciudadanos. Trabajan los 365 días al año, 7 días a la semana, las 24 horas del día disponibles para atender al ciudadano. En muchas ocasiones en condiciones precarias y sin una retribución justa ni digna. Pero hacen su trabajo. Y lo hacen bien, a pesar de los retrasos sistemáticos. Lo más grave en estos momentos es que al impago y los retrasos ahora se une una situación económica insostenible con la subida de precios, que hace inviable para muchas familias subsistir, les pone en una situación muy vulnerable y en ocasiones en riesgos de exclusión social. ¿Se imaginan por un momento que dejaran de prestar sus servicios estos letrados? El derecho a la tutela judicial efectiva que tiene todo español es un derecho fundamental. Garantizar la asistencia jurídica gratuita de aquellos que no pueden pagarla es un deber del Estado. Cualquier otro colectivo cobra puntualmente su nómina. Los abogados se merecen respeto y dignidad. Por eso el próximo día 12 de julio, coincidiendo con el día de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, el Partido Popular va a estar junto a los abogados que se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno denunciando esta situación insostenible. Concentración respaldada por los Colegios de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca, que han salido justamente en defensa de sus colegiados. Sus reivindicaciones deben ser las de todos. Desde el Grupo Parlamentario Popular ya hemos registrado una moción exigiendo al Ministerio el pago inmediato y sin dilación de las cantidades pendientes adeudadas a los abogados del turno de oficio. Ellos ya no pueden soportar más esta situación. Y el PSOE no puede mirar hacia otro lado: debe decidir si está con los abogados o prefiere tapar la incompetencia del Ministerio. No es la primera vez que los abogados sufren situaciones precarias: falta de recursos humanos y materiales en la Administración de Justicia les lleva a dilaciones interminables y a condiciones de trabajo denigrantes e injustas. Un ejemplo de la tomadura de pelo del Gobierno de España y del poco valor que da a la Justicia es la eternización de la puesta en marcha de infraestructuras básicas como la Ciudad de la Justicia de Cartagena o el Palacio de Justicia se Lorca, por citar algunas asignaturas pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el Gobierno regional se impulsó un gran Pacto Regional por la Justicia, que contó con el apoyo unánime de toda la sociedad civil y de los agentes judiciales implicados, y que pretendía ser la voz de los ciudadanos de esta Región para poder solventar los problemas que arrastra la Justicia en nuestro país y en nuestra tierra. Pero el PSOE en la Región votó de manera injustificable en contra de este gran pacto. Con las cosas así, una se pregunta cómo van a tomar en serio los ciudadanos a un Partido Socialista que una y otra vez antepone sus intereses partidistas a los de los ciudadanos de la Región de Murcia.