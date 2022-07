Verano y barro

Ojo al dato. Es natural en el sistema democrático que la oposición le tire a matar al Gobierno que le toque en cada momento. Desde Adolfo Suárez hasta la fecha siempre ha sido así, y eso es sano. Pero, nunca hasta ahora había yo observado tanto ataque hacia un presidente como el que se está desarrollando contra Pedro Sánchez, quizás porque antes había solo una derecha y ahora hay casi tres para darle caña (el casi va por Ciudadanos), o porque los medios de comunicación afines tratan de asesinarlo a diario, todos a la vez, todos con el mismo argumento que cambia cada semana. Pero, siempre se ha dicho que Pedro Sánchez es un superviviente y así está quedando demostrado, porque, desde que él está en el Gobierno, han caído tres líderes españoles: Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pablo Casado; y ahora parece haber empezado con los europeos; ya ha caído Boris Johnson y Macron está flojeando por días.

Humor español. En una emisora de radio hay un programa de actualidad y abren los micrófonos a los que quieran llamar para dar su opinión. El primero que conecta se presenta así: ‘Buenos días, soy el peluquero de Boris Johnson…’

Algo está cambiando. Como veo poco personal por Los Urrutias y por alguna otra playa del Mar Menor, quiero comunicarle, a quien pueda estar interesado, que hay equipos limpiando las orillas a diario, que se están extrayendo lodos en algunos puntos, que hace un fresco estupendo, que el mar está precioso, casi todos los días con un jaloque guapo por las tardes, y que el nuevo paseo marítimo ha quedado de cine. Por si quieren venir.

Vecinos. Un vecino está hablando con otro desde su terraza frente al mar: ‘Nos vinimos a principios de mayo, y estamos en la gloria. No nos vamos hasta octubre’.

El mejor. Estuve viendo el partido de cuartos de Rafa Nadal. Se notaba mucho que la lesión le dolía con cualquier movimiento, pero tuvo la fuerza mental suficiente para acabar e incluso ganarlo. La verdad es que la capacidad de aguantar sufrimiento de este hombre es increíble. Da yo qué sé verlo con los dedos de una mano llenos de vendajes, sabes que le han infiltrado algo en un nervio para que pueda soportar el dolor del pie y encima se le rompe un músculo abdominal. Y sigue jugando, según algunos comentaristas porque no quiere que la gente que ha venido a ver el partido en directo, que ha pagado hasta 1.000 euros por una entrada, se quede sin espectáculo. Un deportista único, diría yo.

Son tics nerviosos. Una persona que está viendo el partido conmigo dice: ‘Me está poniendo nerviosa con tanto toquecico y tanto tironcico. Si le aprieta el calzoncillo que se ponga un bóxer que no se le mete por ningún sitio’.

Las becas de Ayuso. ¿Saben lo que puede costar, más o menos, hacer el bachiller en un centro privado de postín? Pues sobre 4.000 euros por curso. (Bueno, si tienen equitación, más). Para una familia que gana 100.000 euros o más al año ¿es este gasto un problema? ¿Necesitan una beca? La respuesta está en el viento. Para los que hemos estado o están en la enseñanza pública y hemos visto a nuestros alumnos trabajando en el verano y los fines de semana para poder pagarse los estudios porque las becas no les llegaban y sus padres no podían afrontar esos gastos, las becas de Madrid son un escarnio.

Mala uva. Un hombre le dice a otro, en la calle, señalando un coche, nuevo y muy bonito: ‘Han caído cuatro gotas de barro y mira cómo me han dejado el coche, que lo tengo dos meses’. ‘Sí que está bastante asqueroso, oye’ responde el otro y se ríe.

Series y películas

He comenzado a ver Intimidad, una serie que dicen que está de moda. Ya les diré algo cuando avance. Aunque, últimamente, me estoy hartando de películas con muchos muertos y protagonistas llenos de músculos ellos y con enormes pechos ellas y sin otros méritos. Así que estoy revisando viejas películas que me gustaron y que he vuelto a disfrutar, entre otras, Vicios pequeños (divertidísima obra de teatro llevada varias veces al cine) Erin Brockovich, Anatomía de un asesinato (buena, buena). No busco. Hago zapping y encuentro. Me dejo llevar. Estamos en verano.