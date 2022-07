Hace algunos años quizás no me lo habría planteado, pero una llega a una edad en la que te vas a llevar lo que vivas, y eso es precisamente lo que hago. Muchas veces me he planteado viajar sola: hacer el camino de Santiago, ir a Roma y sentarme en una terraza a comer, beber y ver la vida pasar, pero nunca doy el paso. Sólo en una ocasión, hace años, alquilé un coche y me marché a Barbastro, a un festival de música, el Polifonik Sound. Si no lo conocen les recomiendo que vayan y disfruten de un evento musical hecho con mucho cariño y respeto a la música.

De aquella aventura han pasado algunos años, y he vuelto a repetir la experiencia con matices. ¿Han ido a un festival de música solos alguna vez?

Tras tener algunas dudas, me hice la maleta sabiendo que algunas personas que conozco y aprecio iban también. Desde hace algunos años, Bilbao y un monte me atrapan, Kobetamendi. Un 20 de febrero de 2020, en un viaje de trabajo a Bilbao antes de volver a Madrid, me subí a dar un paseo, a recorrer los rincones por lo que en el mes de julio bailo, descubro música, conozco gente, y disfruto de cada detalle que el Festival BBk Live me ofrece. Aquel 20 de febrero me despedí del Kobeta hasta julio, pero el mundo se paró y han pasado dos años, hasta que hemos podido volver, y menuda vuelta.

Viajar a Bilbao es una de esas aventuras que sabes que vas a disfrutar de principio a fin, con parada obligada de camino en el restaurante Landa, a comer un plato de huevos fritos con morcilla; no me digan que no es todo un comienzo ganador.

Llegué al hotel, a pocos metros veo el Guggenheim, y siento que estoy en casa. Una ducha rápida, la mochila de los conciertos, una cazadora y las converse, y lista para el primero de los tres días de música, de paseos por la ciudad buscando los conciertos en la calle como los de Jardines de Albia, y descubrir a La Plazuela, de comer unos pintxos en el Café Iruña o visitar a José Luis, dueño de Casa Rufo. Comérmelo a besos a él y a sus croquetas de huevo, un plato de anchoas, por no pedir mil, que es lo que realmente quiero, y acabar con un cacho de carne y una botella de un rico Baigorri.

Hay cosas que he convertido en tradición y esta es una de ellas. Así, con esta previa la subida al Monte Kobeta, aunque mientras lo haces crees morir en el intento, es menos agónica y al entrar en el recinto, todo se olvida.

Tres escenarios donde he bailado, cantado y gritado las canciones de mi vida de The Killers, visto por primera vez a LCD Soundsystem y Placebo, he descubierto la brutalidad musical y creativa de Stromae, he bailado cumbia con Bomba Estéreo, y saltado con los himnos de Lori Meyers. Me he entregado a Alizzz, cantado una canción de Los Planetas en la carpa, y nunca puedes irte del monte sin haber pasado por Basoa, una zona de electrónica ubicada en la parte más frondosa de la montaña que nada más entrar te atrapa. Esto es Bbk Live.

Había muchas ganas de volver y hemos vuelto a lo grande. Decía que he viajado sola, sin planes nada más que el de disfrutar escuchando música en vivo. Al llegar aún tenía dudas de si estaba haciendo lo correcto; ahora les digo que me voy a llevar lo vivido en estos días, y es felicidad y energía. Queríamos sentir en la piel el incendio del sonido y salir hasta que la última luz calle, y así ha sido.

Larga vida a la música, y a mis amigos; unas poquitas de mis cenizas, ya sabéis, las dejáis en el Kobeta.