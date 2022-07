Las partidas del debe

Le digo, señoría, que los treinta millones no fueron limpios, que había costes por todas partes. Por ejemplo, algunos periodistas querían participar de la fiesta y no quedaba más remedio que compensarlos por las informaciones que iban publicando. Y tengo que reconocer que los periodistas amigos fueron una pieza clave, porque a algunos tipos con malas intenciones solo se los para cuando empiezan a ver sus nombres en los papeles y luego los escuchan rebotados en la radio y hasta en la tele. También era importante contar con jueces y fiscales. Para su tranquilidad le diré que con los jueces y fiscales hubo bastantes intentos fallidos, aunque también hubo alguna diana.

No, señoría, no voy a decir ningún nombre. No me tome por el chivato que no soy.

Lo crea o no, incluso hubo que viajar al extranjero. Y todo eso cuesta dinero. A eso hay que añadir el coste de los equipos que nos averió el CNI. Cuando Diéguez se empezó a dar cuenta de que estábamos encima de él y se lo dijo al presidente, de repente empezaron a fallarnos equipos muy caros y muy fiables. Blanco y en botella. Fueron muchas horas de trabajo y de separar el polvo de la paja, ya le digo. Pongo por ejemplo los seguimientos. Siguiendo a algunos de los personajes se puede llegar a saber quiénes están en la pomada e incluso quiénes estaban a favor de Albareda. Pero para eso había que seguirlos a todas partes, incluso cuando iban a jugar un rato al pádel y echaban un partido con un particular con el que solo iban a darle a la pala y al palique insustancial.

Al mismo tiempo que había un asalto desde fuera, se producían fugas desde dentro del mismo banco. Y venían de directivos que tenían acceso a informaciones confidenciales. Hubo que localizar a los periodistas que recibían esas informaciones y hacerles seguimiento para llegar a los directivos filtradores. Muchas veces, se les convencía de que debían de tener escolta y el escolta que se le asignaba era el informante. Otras, cuando el directivo ya tenía escolta, el asunto era convertir a ese escolta en informante. Todo cuesta dinero, señoría, todo. Para que no se crea que mis facturas eran desorbitadas, que había muchos gastos que cubrir.