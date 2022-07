El amor en los tiempos de Instagram

«Es perfecto. Guapo, caballeroso, con dinero y músculos. Algo engreído, eso sí, pero no es de extrañar dados sus 15.000 seguidores en Instagram». Mi joven amiga estaba rendida a sus pies, pero albergaba ciertas dudas a la hora de conocerlo en persona. El romance le parecía perfecto en la pantalla, ¿para qué estropearlo en la vida real? «Tienes que quedar con él -le insistía yo- si no, ¿cómo vas a saber si te gusta de verdad? No sabes cómo huele ni tampoco cómo sabe. Tendrás que tocarlo o algo». Las retinas digitales de mi amiga me observaban como si le estuviese hablando una cavernícola.

El amor en tiempos de Instagram tiene sus propios códigos y reglas. El cortejo se fragua en las ‘stories’ vistas, la seducción se mide en ‘likes’ y el clímax se contabiliza en menciones. Eso de quedar y conocerse es del siglo pasado. «El tacto -dice Roland Barthes- es el más desmitificador de los sentidos, al contrario de la vista, que es el más mágico». «La vista -añade el filósofo Byung-Chul Han- guarda distancia, mientras que el tacto la elimina. La pulida pantalla táctil engendra lo que a uno le gusta». En su ensayo La salvación de lo bello, el profesor Han (como lo denomina otra amiga para facilitarnos a todos la vida), el coreano expone que «lo pulido, lo liso, lo impecable, son la seña de la identidad de nuestra época» y pone como ejemplo de esa pasión por la estética de lo pulido la depilación brasileña y los propios smartphones, tanto por su superficie lisa, suave y pulcra, como por la comunicación que el propio aparato propicia. La belleza hoy es digital. Los filtros de Instagram, siguiendo la doctrina de Byung-Chul Han, alisan, satinan, suavizan y uniforman pieles, rostros y personas. Eliminan los defectos, aniquilan lo distinto, suprimen lo negativo. «Lo bello digital es totalmente pulido y liso. No debe tener ninguna desgarradura. Su signo es la complacencia del me gusta, un espacio que no tolera ninguna extrañeza, ninguna alteridad. Es una ventana de sí mismo», reflexiona. Incluso la medicina estética encuentra hoy en lo virtual su ideal aspiracional. ¿Se han dado cuenta de que las operaciones de cirugía ya no persiguen la naturalidad, como en el siglo XX? Ahora lo que se busca es lograr el aspecto de tu propio avatar digital, de tu yo filtrado, es decir, del meta-ser satinado, brillante y pulcro, distorsionadamente pulido, que solo existe dentro de la pantalla de nuestro smartphone. La piel sudorosa y el tacto del pelo, el sabor y olor de otro ser humano… «La esencia del erotismo es el ensuciamiento», añade el profesor Han citando a Bataille. Cosas de la antigüedad y su realidad imperfecta. Éramos unos trogloditas.