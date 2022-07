Si usted quiere, cualquier otro día hablamos del emérito, que ahí también hay mucha tela que cortar y le aseguro que del rey abajo todos tienen algo que esconder. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que son alguien en este país. Empresarios de muy altos vuelos. Usted sabe tan bien como yo que muchas de las empresas del Ibex 35 me han hecho encargos. Todo eso está publicado y yo tenía facturas que lo acreditaban que me han quitado y ya no están a mi alcance. Pero estoy seguro de que usted las ha visto.

Sí, ya sé que soy yo el que tiene que dar la información, pero mal puedo aportar los documentos que me han arrebatado. En cambio, puedo decirle que no solo el Ibex 35 estaba en tratos conmigo. Sí, sí, por supuesto que hay banqueros y capitanes de grandes empresas. Pero también hay, políticos, jueces, fiscales. Sí, sí, señoría, hay unos cuantos jueces que están en la pomada. Desde los modestos de primera instancia que cobran mordidas de las aseguradoras, antes más que ahora, eso sí, que hay muchos menos litigios de tráfico, hasta los de altos tribunales por los que pasan muchos millones. Y no olvide su señoría que los jueces también tienen vicios y los hay que no le hacen ascos ni a la farlopa ni a las putas y otras especies. Pues sí, tengo a algunos grabados, sí. Usted debe de saber mejor que yo hasta qué punto me debe favores Garzo, porque le ha entregado a su señoría documentación de pagos a mis empresas incluso después de haber sido yo injustamente detenido. Sí, sí, ya sé que al final de todo esto se verá si soy inocente o no, pero como yo sé que lo soy, no puedo esperar a que salga una sentencia, quién sabe cuándo, y por eso no me privo de proclamar ya desde ahora mi inocencia a quien quiera oírlo. Y si su señoría no quiere oírlo, pues me callo y no lo volveré a decir, que ya en su día un tribunal me dará la razón. Dice usted que fueron treinta millones de euros. Si su señoría tiene los extractos de las cuentas, lo sabrá mejor que yo. No se crea que todo es limpio de polvo y paja. Ya le digo que fueron muchas horas de trabajo muy cualificado.