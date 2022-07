Patricia Navarro: repentizar, todo es empezar

De niña pasaba los días jugando en la Peña La Hijuela, que fundara su abuelo. Es algo que imprime carácter porque son los organizadores del Encuentro de Cuadrillas de Patiño, en la Fiesta de las Pelotas. Sentada frente a Manuel Cárceles, El Patiñero, lo escuchaba trovar embobada. Así que me abre la peña como quien me abre su casa.

Patricia Navarro López es una chica joven, guapa y moderna, con unos ojos claros como los de su padre y tan hermosos como los de la madre. El verano pasado causó una sorpresa nacional al proclamarse vencedora del Certamen del Trovo de La Unión, superando en la final a todo un gigante como El Baranda: «La verdad es que sólo me presenté por coger experiencia junto a los grandes, llevo años trovando, pero siempre he sido un poco tímida y nunca me imaginé, con mi juventud, ganar a los maestros».

Para trovar tienes que tener una mente ágil y muy creativa y eso, sin duda, es lo que derrocha Patricia La Trovera, junto a un descaro y una gracia que consigue el disfrute de quienes la escuchan, sea en el escenario, en una fiesta o en un encuentro de amigos de su edad: «En el colegio ya despuntaba, porque me gustaba cuando la maestra nos enseñaba la métrica y las rimas y yo ya llegaba a casa con los deberes hechos. Siempre quise ser trovera, pero me aterraba el escenario. Un día me dije a mí misma: o te espabilas ahora o nunca... y me lancé como quien se lanza al agua y tienes que nadar sí o sí», y desde luego que se mantuvo a flote y ahora se ha convertido en un ejemplo para esa nueva generación que está surgiendo en Murcia y Cartagena, que no solamente son jóvenes en un mundo de la tradición que parecía reservado a los mayores, sino que, además, por primera vez en la historia son varias las mujeres que están destacando en este milenario arte de improvisar versos para divertir al personal, una disciplina que da también nuevos frutos como las peleas de gallos o el rap.

Con 15 años se apuntó a la escuela trovera de Murcia y en la actualidad forma parte de la directiva de la Asociación Trovero Marín de La Palma, a la que llegó de la mano de su mentor Emilio del Carmelo Tomás Loba, así que ahí la tenemos, pese a su juventud, colaborando en organizar la próxima edición de Trovalia para este verano, al tiempo que sigue participando en numerosas veladas troveras, cursando el último año de la carrera de Magisterio, que estudia en Cartagena y trabajando en la sección de perfumería de unos conocidos grandes almacenes.

No solo es imparable, esta mujer es toda una polvorilla. «Soy muy casera, pero también me gusta sacar tiempo para mis amigas, que me siguen a todos lados, que no se pierden ninguna de mis actuaciones. Al principio no querían venir, es lo que pasa a la gente joven, que se cree que los trovos o la música tradicional son cosa de viejos, algo aburrido, pero cuando se acercan se dan cuenta de que es muy divertido. Mis amigas, cuando vamos a una terraza o a una cafetería, si el camarero es guapo, siempre se empeñan en que le haga unos trovos… nos lo pasamos muy bien. La amistad y el compañerismo son lo mejor de la vida».

Me cuenta que cuando hizo las prácticas de maestra se volcó en dar a conocer el trovo en la escuela y que los niños se lo pasaban pipa: «Hay que llevar el trovo a los centros educativos, pero sobre todo a los institutos y a la propia Universidad, son edades ideales. No es sólo por no perder la tradición, es por ganar en cultura y creatividad y, sobre todo, por disfrutar de la inteligencia y la palabra. Transmitir esto es muy bonito; el otro día una niña me dijo a mí lo mismo que yo le dije una vez al Patiñero: ‘Cuando sea mayor voy a ser trovera, como tú’. Eso es impagable».

También hablamos de su otra gran vocación, que es la pintura y el dibujo. Una artista de raza con todo el futuro por delante.