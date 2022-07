¿Pacto con quién?

Desde que el lunes, 27 de junio se firmara el documento titulado Pacto por las Infraestructuras del Transporte de la Región de Murcia ha corrido no poca tinta en los medios sobre lo que debería ser una hoja de ruta al respecto. La adhesión de más de treinta organizaciones como firmantes ha llevado a valoraciones tan presuntuosas como las del presidente regional, que no ha tenido empacho en llegar a bravuconadas como «no existe en España un acuerdo con tanto respaldo social como éste» (sic).

El contexto temporal y el propio contenido de este ‘acuerdo’ lo dotan de unas connotaciones que no podemos dejar de considerar. La elaboración y promoción de su texto en vísperas de un congreso regional del partido en el Gobierno en Murcia en el que ha sido eliminada la concurrencia democrática de la alcaldesa de Archena, más la resaca de unas elecciones en las que Juanma Moreno ha dado un campanazo histórico en Andalucía que lo ha convertido en el espejo en que todos los candidatos del PP quieren mirarse y con un ambiente preelectoral incuestionable ha ocasionado que alguno de los firmantes de aquel pacto se estén cuestionando la conveniencia de su apoyo.

Porque algunas de la treintena de aquellas firmas a nadie ha extrañado, ‘la cabra tira al monte’, pero las hay que han levantado un revuelo de dudas y recelos en los mentideros políticos de esta región, no habiendo faltado calificativos de ‘pacto con el diablo’, aunque falten las mínimas circunstancias que pudieran justificarlo. No existen razones que justifiquen la conveniencia de la firma ni tan siquiera el entendimiento por parte de algunos firmantes porque es nula la posibilidad real de consecución de objetivos. Es más, nadie podía esperarlo, porque la situación de partida, el relato en que se ha de sustentar, es infumable. ¿Pacto con el diablo o alianza antinatural?

La propia noción de pacto lleva implícito un acuerdo entre personas o entidades que vienen obligadas a su cumplimiento y que necesariamente ha de corresponder a materias del ámbito competencial de quien las suscribe, que en este caso atañen a órganos de gobierno de administraciones públicas de ámbito municipal, regional y estatal no todas presentes en el pacto, siendo la ausencia más significativa la del titular de la mayores competencias, el Gobierno de la nación, en cuanto que afectan a redes de transportes nacionales o incluso europeas, como son los Corredores ferroviarios transeuropeos. Por ello en el pretendido ‘Pacto’ no hay hoja de ruta alguna sobre las estructuras estratégicas de nuestra región y no la hay porque falta un relato creíble en que pueda sustentarse, como hace unos días decía en este mismo diario Antonio Balsalobre: «Si no existieran las hemerotecas o la memoria colectiva, podría colar», pero existen ambas y el rol de defensor de lo indefendible, por su connotación y responsabilidad política, de que se ha vestido para salir en los medios no cuela. Por mucho que lo intente y por muchas fotos con los firmantes que haya difundido a estribor y babor. Ni siquiera con el recurso de que él, el presidente, estaba aprendiendo a tocar la flauta cuando sucedieron determinados hechos que han truncado la historia de las infraestructuras del transporte que ahora promete resolver. Porque tales páginas negras fueron escritas por miembros de su partido y su vuelta atrás es muy difícil. Y cuando se resuelvan no será por obra y gracia de un ‘pacto’ sino a pesar de los pactos y porque la sociedad civil inédita, la ciudadanía que no firma pactos, lo haga realidad y deshaga los entuertos de políticos con pacto o sin pacto.

Ejemplos háylos y el soterramiento de las vías en Murcia es uno de ellos frente a estrategias políticas del PP: traer el AVE SIN SOTERRAMIENTO dando tumbos por media España, como lo es la recuperación del ferrocarril de Guadix-Baza-Lorca por obra y gracia de una Plataforma Ciudadana de defensa del tren, cuyo estudio informativo fue adjudicado en noviembre de 2021, le pese a quien le pese, en este caso a un ministro de Fomento del PSOE, Enrique Barón, que no necesitó pacto alguno para cortar lo que ya era un Corredor Mediterráneo Ferroviario desde Algeciras a Port-Bou, una Nochevieja de1984 en que circuló el último ‘Granaino’, tren que comunicaba Murcia y Granada y todo el Valle del Almanzora. Por ello, alguien tendrá que elaborar el relato en que pueda o no sustentarse un pacto, que de no tenerlo será un mero brindis al sol de los que tantos hemos tenido en nuestra región.

Y que nos han traído a la situación de incomunicación ferroviaria que tenemos y que debería haberse resuelto con los fondos europeos de distinta naturaleza de los que habríamos gozado si nuestra clase política hubiera defendido nuestros intereses regionales. Porque no podemos olvidar que en los últimos treinta años ni los Gobiernos estatales ni los regionales (básicamente Rajoy y Valcárcel) han sido capaces de aprovechar los Fondos Europeos (FEDER, Jessica, Conectar Europa o Next Generation), a pesar de un nefasto accidente de trenes entre Hellín y Chinchilla el 3 junio 2003 que acabó con la vida de 19 personas.

Porque lo único que ha llegado a esta región es un sucedáneo de Corredor Mediterráneo y sobre sus vías una conexión con Madrid, que abandona de hecho una línea histórica que inaugurara Isabel II hace siglo y medio, por la que hoy deberían estar llegando trenes modernos que hubieran vertebrado nuestra región y nuestra hermana Albacete por Cieza y Hellín. Y eso no ha sido posible por una dejación del presidente democrático de más largo mandato que esta región ha tenido, que en enero de 2001 decidió abandonar la línea de ferrocarril histórica y entregarnos a los intereses de los firmantes de otro Pacto, el de San Esteban: Gallardón, Bono, Zaplana, Álvarez Castos, con Valcárcel. Pero no todo ha sido esto: Bajo el mismo tándem Rajoy-Valcárcel el ferrocarril regional ha estado abandonado incluso dejando aparcadas infraestructuras llamadas a modernizarlo, como la Variante y túnel de Camarillas, construidos pero abandonados durante años hasta que la Autoridad Portuaria decidió reflotarlo cuando las únicas perspectivas de la línea eran las mercancías provenientes de Cartagena.

Sin olvidar la dejación y la ineficacia de nuestros gobernantes con respecto a planes europeos de ayuda a países en desarrollo, que sí han aprovechado otras regiones como Aragón que financió la recuperación de la Estación y el Túnel de Canfranc, haciendo caso omiso de advertencias como las de FERRMED, con el aguileño Francisco García Calvo, que han advertido insistentemente de la necesidad de resolver el mayor cuello de botella ferroviario de todo el Corredor Mediterráneo que es la travesía de Murcia, ¡mientras sí apoyaron resolver el ‘cuello de botella’ Perpignan-Montpellier. El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012/2024, (Anexos I y II) preveía para nuestra región actuaciones que nuestro Gobierno regional ha dejado en el olvido, tan importantes como el desdoblamiento y electrificación del corredor ferroviario por Cieza con Albacete para velocidades de 250 km/h para pasajeros y mixto para las mercancías. Por otra parte, el Corredor Mediterráneo original para mercancías termina en Montforte (Alicante), y lo que continúa a partir de ese punto en dirección a Andalucía no deja de ser un sucedáneo del mismo, con una infraestructura de menor capacidad a través del Valle del Guadalentín.

Déficit estructural que los andaluces han resuelto con una priorización del Corredor Central (Barcelona, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Algeciras), abandonando la salida de Almería y Granada por el Corredor Mediterráneo en su trayecto regional murciano y línea con Albacete debidamente modernizada como el PITVI prescribía. La potenciación del Corredor Central es la preferida por Juanma Moreno, fruto de la colaboración de dos presidentas regionales del PP de Madrid y Aragón, Aguirre y Rudí, que no tuvieron inconveniente con lo que de facto ha supuesto puentear la Región de Murcia con el Corredor Mediterráneo, a pesar de haber sido definido por Europa como Infraestructura Preferente y perder la dimensión de intermodalidad barco-tren que suponía el trazado original, paralelo a la costa. El nuevo Pacto pretende exigir a Madrid lo que ellos se negaron a realizar: que el AVE pase con toda naturalidad por Hellín y Cieza, en cuyo marco (y fotos) López Miras ha entrado de lleno en una frenética campaña preelectoral vendiendo humo porque no puede vender otra cosa.