Histórica o democrática

Memoria es la capacidad de recordar; historia, «las narraciones y exposiciones de los acontecimientos pasados y dignos de memoria», según la RAE.

Entre la Ley de Memoria Histórica de Zapatero de diciembre de 2007 y la futura Ley de Memoria Democrática auspiciada por Pedro Sánchez solo cabría como motivación la amnesia, o pérdida de memoria, referida a la primera respecto a la segunda, pero no parece adecuado legislar continuamente sobre acontecimientos tan desagradables por unos desmemoriados.

El sentido común nos alerta de que quien tiene mala memoria debe abstenerse de mentir, que la memoria siempre duele y que cuando en su estudio se cruza la política hay quien exhibe una memoria de elefante para lo que le interesa y de pez para lo que no le conviene.

Ortega y Gasset decía que «hay tantas realidades como puntos de vista. El punto de vista crea el panorama». La panorámica que contemplamos comienza con los tristes acontecimientos de 1936 y, tras el fin de Guerra Civil en 1939, la ejemplar transición española operada entre las primeras elecciones democráticas de junio de1977, la Ley de Amnistía de octubre del mismo año, la promulgación de nuestra Constitución en 1978 y la victoria electoral del PSOE en octubre de 1982, consolidando la alternancia en el poder.

No me detendré en los orígenes de la guerra, ni en sus efectos devastadores, ni en las víctimas de uno u otro bando, medidas reparadoras y distintos puntos de vista se han ofrecido ya de un pasado indeseable. Lo hago sobre los acontecimientos que he vivido y personas de diferentes ideologías que he conocido mirando al futuro, consolidando nuestra democracia, sin olvidar a los que, educados en el odio y rencor, anhelan el pasado a que apunta la nueva ley.

A quienes pretenden justificar la Transición como apéndice de la dictadura habrá que recordarles que el pacto fue fruto de quienes venían de la dictadura y quienes dede la izquierda la habían combatido.

A los que, por las mismas razones, instan a la derogación de la Ley de Amnistía habrá que sugerirles que lean el discurso de Marcelino Camacho con motivo del debate de esa ley, que figuran en la pág. 960 del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 14 de octubre de 1977: «¿Como podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos con los otros si no borrábamos ese pasado?». Y más adelante apostilló: «Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores».

La propia Ley de Memoria Histórica de 2007 manifiesta en el párrafo segundo de su Exposición de Motivos: «El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más profundo que hayamos disfrutado nunca».

Asimismo, en su párrafo cuarto, último inciso, asume las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España entre 1936 y 1975.

A qué viene ahora que el proyecto de Ley de Memoria Democrática, a petición de EH Bildu, incluya que la comisión encargada de evaluar las vulneraciones de Derechos Humanos extienda sus investigaciones hasta 1983, poniendo la lupa en el periodo de la transición y el primer Gobierno de Felipe González, y que ERC supedite la aprobación de la futura ley a la derogación de la Ley de Amnistía, primer cimiento legislativo de nuestra democrácia constitucional.

A este paso va a resultar que Marcelino Camacho era un fascista y los de ETA, EH Bildu y ERC unos demócratas incomprendidos víctimas del aparato opresor del Estado español.

Nos quieren convencer con este nuevo proyecto de que la Ley de Memoria Histórica estaba viciada de amnesia en cuanto al periodo y personas sujetas a investigación, así como de que una nueva Ley de Memoria Democrática alumbrará los olvidos.

Pedro Sánchez, que ha olvidado demasiados compromisos sin reparar, asume cambiar la historia por una infame leyenda legislativa sostenida en la melancólica secesión de los separatistas que le mantienen en el poder.