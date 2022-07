Los que más hablan

Dejé de leer la noticia cuando el representante de una asociación murciana de residencias privadas puso el ejemplo de Madrid para alabar su legislación. He olvidado su nombre. Sí me acuerdo de los miles de muertos que lideró nuestra capital, aunque afortunadamente Madrid no es España y España no es Madrid.

Era el segundo día en que las empresas privadas gestoras de residencias abrían el periódico para desprestigiar la nueva ley que está diseñando el Gobierno central con el fin de dignificar la estancia de nuestros mayores y evitar, en cualquier caso, que se repita la tragedia del Covid. No sé si las suscripciones de esos ‘aparcamientos’ para viejos en que se han convertido algunas residencias merecerán tal empeño. Convertir lo blanco en, nunca mejor dicho, negro. ¿Acaso no es preciso cambiar el modelo de residencias, especialmente el control sobre aquellas privadas, retratadas en la pandemia? ¿Acaso no es encomiable perseguir que las residencias se adapten a las necesidades de los mayores y no al revés? Y, para los que, como es obvio, sólo les importa su cuenta de resultados sean productos, servicios o viejos ¿acaso no es necesario avanzar en la atención que se presta en las residencias de mayores, con independencia de que ello suponga un esfuerzo económico? Si, sin esperarlo, nos gastamos mil millones de euros para defendernos de Putin no será difícil aumentar el gasto en residencias para prevenir el Covid o el abandono de nuestros familiares. Pues no, ahí tenemos a nuestro ejército de empresarios privados, abanderados por los generales, plantando la batalla no al problema evidente de las residencias sino al Gobierno central. ¿Que todo cuesta dinero? Pues claro, pero olvidan que ya está pagado, que ya lo han abonado con sus cotizaciones y que, si es preciso, habrá que sustentarlo y ojalá con gestión y control público, lejos de la usura.