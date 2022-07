La princesa nudista

Continúa nuestra navegación en la goleta Saint Christopher surcando las aguas de Isla Grosa y el islote del Farallón; ahora tienen la protección de Parque Natural, es un lugar excepcional para el buceo entre las praderas de posidonias y las cuevas bajo las islas, siempre con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Observamos cormoranes, paiños y gaviotas de Audouin. Antonio Lorente, el armador, me habla de naufragios ocasionados por una laja de cien metros cuadrados que llega a ras de la superficie y que no era conocida en la antigüedad. En el Bajo de la Campana se encontraron las cargas de barcos fenicios, púnicos y romanos que se conservan en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena. A destacar trece cuernos de elefantes del siglo VII a. C. La Manga, hasta el siglo XVI, estaba cubierta de sabinas y pinos, que facilitaban la ocultación de los piratas berberiscos del Norte de África, saqueaban nuestra costa y capturaban a sus habitantes para venderlos como esclavos. Por esta razón, el rey Felipe II mandó incendiar La Manga hasta dejarla como la lengua de arena que atestiguan las fotos más antiguas, antes de que comenzaran a construir edificios en los años 50.

La Encañizada y el Parque de San Pedro Navegamos hacia el Club Náutico de San Pedro del Pinatar y pronto observamos La Encañizada, llamada así por el arte de pesca que ya utilizaban fenicios y romanos. Consiste en formar un laberinto de cañas verticales que atrapan a los peces cuando siguen el flujo de agua del Mediterráneo al Mar Menor. A babor está el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, donde apreciamos el vuelo de los flamencos, que hace sólo dos años comenzaron a anidar aquí, gracias al proyecto europeo LIFE Salinas, según leo en la web especializada en naturaleza elclickverde.com. Museo Barón de Benifayó Atraído por la historia y las leyendas de la princesa rusa nudista de la isla del Barón, visito el Museo Barón de Benifayó, donde su director, Marcos David Gracia Antolinos, me muestra la realidad y la ficción, nunca mejor dicho, pues el museo cuenta con varias temáticas, una sala está dedicada al cine, con documentación sobre las películas que se rodaron en San Pedro del Pinatar, como Pajarico, de Carlos Saura, donde vemos a Paco Rabal en un sillón sentado en la playa de La Llana; cuando lleguemos a Águilas navegando hablaré de él. También me enseña la zona destinada a los hallazgos encontrados en los yacimientos submarinos como el de Punta de Algas, con ánforas romanas de diferentes formas para transportar agua, vino, aceite o garum. El Barón de Benifayó Julio Falcó D’Adda (Milán, 1834 - San Pedro del Pinatar, 1899) conocido como Barón de Benifayó, perteneció a la corte de Amadeo de Saboya, rey de España desde 1870 a 1873. Como castigo por batirse en duelo y matar al adversario con su florete, fue recluido a la Isla Conejera, llamada ahora del Barón en su honor. En 1878 mandó construir dos palacios similares, uno en la isla y otro en San Pedro del Pinatar, donde ahora se alberga el museo en el que me encuentro. Son de estilo neomudéjar, inspirado en el pabellón de España de la Exposición Internacional de Viena de 1873. El Barón fue nombrado senador vitalicio por Madrid en 1886. Las fiestas en la isla eran fastuosas y muy comentadas, ya que el Barón invitaba a la aristocracia nacional. Tras su muerte, los herederos vendieron la casa al Marqués Serlarine de Rusia, quien se casó con la hija de un maestro francés de Tánger, que adquirió la nacionalidad rusa; por lo que a este palacio también se le conoce por La Casa de la Rusa. Y aquí comienza la leyenda fomentada por los pescadores de la zona. La leyenda de la princesa rusa La casa palacio, en la actualidad propiedad del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, pasó por diferentes dueños, pero la señora francesa que adquirió la nacionalidad rusa, cuando se casó con Serlarine, debió causar revuelo entre sus vecinos de 1900, ya que la tradición oral relata que fue una señora muy bella, con piel muy blanca y largos cabellos dorados. Los pescadores aseguran que la veían subida en la torre o pasear desnuda por la isla pensativa y triste; otras veces la veían montada en su caballo blanco desnuda o bañándose en la cala de los contrabandistas. Todas las versiones coinciden en que era nudista. Unos cuentan que se suicidó, otros que el Barón de Benifayó la mató por celos y que su fantasma aún se aparece. Pero lo más increíble es que el Barón y la princesa rusa no coincidieron en el tiempo. A bordo de la goleta, rumbo a la Ribera, alguien me asegura que crearon la leyenda de la aparición del fantasma de la rusa para asustar a los cazadores furtivos que se adentraban en la isla. Fondeamos frente a la sede de la asociación Círculo Vélico. Durante la cena me hablan de los proyectos para recuperar la vela latina en el Mar Menor. En el próximo capítulo visitaré a mi amigo Alfonso. Conoceremos su museo privado de pintura y escultura de artistas de la región de Murcia.