En Lengua, 5+3 no es igual a 4+1

No me salen las cuentas. Voy a intentar ser claro y breve, siguiendo las máximas de escritura de dos de nuestros insignes clásicos: Cervantes y Gracián. Antes de todo me presento: soy profesor de Lengua en el IES La Flota de Murcia. Escribo este artículo para defender que en la asignatura de Lengua cinco horas más tres no es igual a cuatro más cuatro.

Para comenzar, permitidme que contextualice los hechos. Estamos hablando de educación, de bachillerato y de la nueva ley que nuestra Consejería está elaborando a partir de un borrador, que establece cinco horas de Lengua en primero de bachillerato y tres en segundo. No se trata de una pataleta de profesores porque nos quiten horas, puesto que son las mismas, pero erróneamente distribuidas, sino de una reivindicación para el alumnado, que es al que afecta real y negativamente esta medida. Creo sinceramente que no necesito ningún censo ni estadística para saber que esta protesta la asumen por unanimidad tanto profesores como alumnos y padres. Y para argumentar mi tesis, expondré a continuación cuatro razones: 1. Partiendo de la realidad de que la EBAU es ciertamente una competición u oposición, visto que se trata de un examen en el que se obtiene una nota con la cual se compite por entrar en una carrera, no es de recibo ni tiene lógica ninguna que, precisamente ese curso escolar en el que el alumno se juega su futuro, se rebaje semanalmente una hora de preparación. 2. Es obvio, asimismo, que es imposible trabajar los contenidos con un mínimo de calidad con tan solo esas tres horas, teniendo en cuenta que la competencia lingüística es uno de los ejes vertebradores y troncales de esta etapa educativa y de las demás asignaturas. 3. Los datos estadísticos de los resultados de Lengua en la EBAU confirman que son muy satisfactorios, por lo que una reducción de una hora semanal supondría una merma significativa en los mismos. 4. En las demás comunidades autónomas se imparten cuatro horas de Lengua en segundo de bachillerato, por ende sería un agravio comparativo para nuestros alumnos murcianos (unos diez mil cada año), los cuales estarían en desventaja con respecto al resto, pues la nota la obtienen en la Universidad de Murcia, pero es la que les sirve para acceder a cualquier universidad de España. Como conclusión, considero que nuestra petición es razonable y lógica, porque con esta nueva normativa se estaría legislando contra el alumnado, se le estaría perjudicando en su calidad de enseñanza, por lo que solicitamos nuestra consejera de Educación que se mantenga la actual distribución de las horas de Lengua en los dos cursos de bachillerato, es decir, cuatro horas semanales en primero y otras cuatro en segundo. Por último, debo añadir que nos consta vía correo electrónico que los departamentos de Lengua de los IES de la Región se han sumado a esta solicitud de redistribución horaria, promovida por el departamento de mi instituto (IES La Flota) mediante documento firmado por todos los miembros del mismo y remitido a la Consejería de Educación. Gracias, desocupado lector, por el tiempo empleado; me reitero en mi idea inicial: no me salen las cuentas.