Ponme lo de siempre, y ahí están ellos para acordarse de lo que bebe el cliente. Luego viene la queja cuando le das la cuenta de la ronda y les parece cara sin ser conscientes de que no están pagando una copa. Se paga una buena cara, un gesto amable, un me alegro de verte o cómo va la vida. No siempre se paga el tesón y la paciencia, un servicio que requiere interés, idiomas y mejor presencia para tolerar el solemne chaparrón en el que te cuentan una ruptura sentimental, los últimos traspiés con los compañeros de trabajo, el fin de semana junto a los cuñados en casa de los suegros, el gatillazo de la última vez y, por supuesto, la solución global para prevenir otra pandemia, enfriar la lava del siguiente volcán que está casi en erupción y el decálogo de las mejores ginebras que no tienes en el expositor.

Todo eso sin descuidar la pasión melómana que les invade tras un par de cervezas, pedir la canción que acaba de sonar como menor de los males. Y ahí seguimos, impasibles, con toda la condescendencia del humilde servidor que vela por las juergas del prójimo. Con la parsimonia ficticia del espectador de serie B asintiendo a cada detalle que te confiesan para ver, oír y callar. Conste que ni por asomo es una crítica a esos clientes, Dios me libre de morder la mano que nos da de comer a las gentes de bares. Porque más que clientes, acaban siendo amigos desde el momento en que nos hacen testigos de los más exultantes comienzos de amistad o discusiones que cambian el curso de la misma y que no siempre tienen en cuenta que trabajan mientras el resto intenta olvidar su día. Tantas canciónes dedicadas a esos bares y a los que los defienden, desde la diosa Joan Jett en su I love rock’n’roll como himno generacional hasta la formidable Camarerito de Los Enemigos, que narra la ardua tarea de contenerse frente a la respetable clientela al son de las rítmicas guitarras que bien han podido sonar en un Honky Tonk de Texas. Esto va así, desde el más mítico saloon del imaginario lejano Oeste donde el barman reconducía disputas por el póquer que acababan en tiroteo y defendía a las bailarinas de cancán a botellazo directo. Las mejores universidades deberían llamarse Tombostone, Dodge City, Judge Roy o Yesería y otorgar el título de Psicología a sus camareros. Y como todo tiene su parte idílica, aquí me encuentro, en mi bar a puerta cerrada. Celebrando el aniversario de unos maravillosos clientes que al ver la puerta entornada han osado entrar a celebrar su quinto aniversario. Esto va por vosotros, queridisímos Mar y Miguel. Por mucho tiempo más tras la barra.