Andalucía prioriza el corredor central

Mientras algunos sacaban el cava y el champán tras el recuento electoral en Andalucía (los populares ganaban por primera vez allí con mayoría absoluta) pocos se hicieron eco, principalmente aquí, en la mejor tierra del mundo, que con esta victoria Juanma Moreno estaba de nuevo enviando a la Región de Murcia más allá del culo del mundo ferroviario.

Durante la campaña electoral, el presidente no se cansó de anunciar, que aunque tenía el corazón ‘partio’ entre el eje Sevilla, Córdoba y el potente lobby del puerto de Algeciras, frente al binomio Almería-Granada, su apuesta era y es (La Vanguardia, 6 de junio de 2022) priorizar el Corredor Mediterráneo en su tramo central, por lo que si no contamos con Andalucía difícilmente se optará por anteponer el Corredor Mediterráneo por la costa; si a esto le sumas Madrid (Ayuso), que ha dicho que la capital es España, y España es la capital, el resultado no puede ser otro que terminen de nuevo en el cubo de la basura los intereses murcianos.

Y si a esto le sumas que entramos en una crisis que nadie sabe calcular sus devastadores efectos económicos, con la inflación haciendo saltar todas las alarmas, y Alemania anunciando que ha llegado la hora de volver a abrocharse el cinturón de la austeridad, lo que indica, según todos los analistas financieros, que el resto de Europa seguirá sus pasos, las perspectivas para el corredor Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son algo más que desalentadoras.

El problema es que ahora no podremos echarle la culpa a Pedro Sánchez, porque es más que evidente que no hay dinero para que ambos proyectos sean llevados de manera simultánea.

La victoria contundente del ‘tito’ Juanma Moreno, que tantas alegrías ha llevado al Partido Popular, puede convertirse en el rejón de muerte para el Corredor Mediterráneo, y por ende de la Región de Murcia.

Así que si Murcia llegará veinte años tarde al AVE si la comparamos con una ciudad, Málaga, de similares datos laborales, poblacionales y económicos, que no turísticos ni industriales de alto nivel tecnológico, en materia de transporte de mercancías ferroviario puede que esa cifra se quede corta.

Por eso, sería bueno que desde San Esteban se preparara una gran caravana, junto a los agricultores y los grandes terratenientes que dirigen el Sindicato de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, a imagen y semejanza de las manifestaciones y concentraciones que se hacen frente y contra el Ministerio de Transición, y esta vez, en vez de tomar dirección Madrid o la Delegación del Gobierno en Murcia, se dirigieran a San Telmo, y le hicieran ver al bueno de Juanma que o cambia de opinión y prioriza el ramal mediterráneo frente al central, o simplemente habrá que ‘declararlo persona non grata’, a imagen y semejanza de la alcaldesa de Toledo.

Si una vez más volvemos a perder, como siempre nos ocurre, esta vez no será necesario mirar a la Moncloa, porque la agricultura en Murcia estará muerta, puesto que nadie podrá competir con la de Andalucía y la que llega al Puerto de Algeciras desde Marruecos, donde muchos empresarios, entre ellos murcianos, llevan años invirtiendo y produciendo, principalmente porque los costes del transporte por carretera hacen que nuestros productos no puedan competir con el transporte ferroviario.

Lo peor de todo es que al igual que ocurrió con las autovías durante un tiempo, y con los aeropuertos durante otro, volvamos a convertirnos en una isla ferroviaria, el ramal del mediterráneo muera en Valencia y el central llegue hasta el Atlántico por Madrid y Sevilla.

Y es que una vez más se demuestra que Murcia importa una mierda. Si hace tres años los ‘listos’ naranjas de Madrid, con el ínclito Hervías decidiendo en nuestro nombre el futuro Gobierno murciano, en contra de la mayoría que salió de las urnas, ahora es Génova, que por cierto ya no está en venta, desde donde se decide desactivar el huracán Patricia, y nos pone un bozal de nuevo a los murcianos y nos castran otra trozo de libertad.

Ya lo decía Labordeta: «Los meteorólogos se quejan, y con razón, de que siempre tapan la Región de Murcia con el culo, pero ellos no tienen la culpa».