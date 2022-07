Hay veces en que vamos tan ocupados con la vida, tan puestos en nuestras cuitas que, habitando un espacio no nos damos cuenta del contiguo. Admiro a Domingo Centenero desde la distancia y resulta que Domingo había estado dando clases en Lorca y yo no lo sabía. Nada me habría costado haberle puesto un mensaje, puesto que nos seguimos mutuamente en Twitter y haber hablado con él. Así que cuando ha anunciado que era su último día en el Ibáñez, me he dado cuenta que era aquí, en Lorca, le he amenazado en público y en privado con tirarle del pelazo que además tiene hasta dejarlo calvo si no nos tomábamos una cerveza. No ha podido ser porque se despedía de Lorca desde otra distancia, la de un viaje que estaba haciendo, pero al menos hemos puesto en común ese espacio que parecía contiguo para cuando vuelva. Mientras tanto me ha dejado con una reflexión bastante interesante sobre lo que él cavila.

Hemos hablado de esos espacios contiguos que no hacemos comunes, a veces por despiste, o por desidia, ceguera o encono. Me contaba que Izquierda Unida y Podemos estaban negociando la concurrencia de listas sin contar con nadie más, cuajando un proyecto al que, supongo, invitarán a Más Región, la tercera izquierda a la izquierda del PSOE. Quizás me equivoque pero suena un poco a que IU y Podemos están levantando un muro y una puerta estrecha para hacer un espacio dividido del espacio común, que es lo que, si no me equivoco, pide el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz, también aquí en la Región. Hablando, muy poco, con alguien de Más Región de ese mismo tema días antes, con las andaluzas a las puertas, me confesaba tanto la conveniencia de esa unión como la falta de urgencia, puesto que la Región de Murcia es circunscripción única por ahora. Lo lógico sería hablar los tres al mismo tiempo, aunque fuera a cara de perro, sin tapujos y haciendo tabla rasa, sobre todo tras el resultado de las andaluzas. Puede suceder al contrario también, que lo que crees un espacio común es un espacio contiguo. El PSOE no hace más que rondar al electorado de Ciudadanos y ya van tres bofetadas de tan ansiado pretendido. En ese caso lo mejor de algunas debilidades es que se pueden hacer fortalezas, como me señala Domingo Centenero. Si ahora mismo hay alguien pegado a las necesidades y demandas del pequeño y mediano productor agrícola, del que se esfuerza día a día, ese es Pepe Vélez, por cercanía, experiencia y conocimiento. Solo le falta alguien al lado que le hable al urbanita que también necesita el PSOE, mejor que sea una mujer, porque ese mismo urbanita conoce poco a Vélez y tampoco le entra por los ojos, precisamente por ese mismo perfil por el que puede entrar al votante del campo. Y un programa que recoja las soluciones necesarias, pero escuchando a los Ayuntamientos . Espacios comunes para cambiar veintitrés años de gobierno del Partido Popular. Que no es fácil, pero algo habrá que hacer, porque el tiempo se acaba.