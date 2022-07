Chuchugumis

Comer entra en el Badulaque. Cabizbajo y deprimido, se dirige al dependiente: «Me siento bajo de moral, Apu. ¿Te quedan de esas cervezas con golosinas flotando, las Chuchugums?».

-Ese producto no existe, señor Homer. Me temo que usted ha debido de soñarlo.

-Ooohhhh…

Hay cosas tan buenas que solo existen en nuestros sueños, como las Chuchugums. Los adolescentes, cuando se enamoran, se ‘imaginan’ el amor, pero todavía no lo conocen, no lo han experimentado. Saben lo que es sentir una pasión irrefrenable hacia otra persona, el ‘deseo’ de lo que todavía no se posee, pero no han alcanzado el conocimiento profundo e íntimo del ser amado, que se fragua con el tiempo y la convivencia. Aunque inexpertos en relaciones, preguntados sobre la naturaleza y la esencia del amor, los jóvenes son capaces de expresar su definición con verdadera erudición y elocuencia, demostrando que, a pesar de su inexperiencia, son capaces de imaginarlo con todo lujo de detalles, al igual que Homer las Chuchugums. Ya lo decía Agatón en El Banquete: «El amor es el más joven de los dioses, escapa siempre a la ancianidad y es compañero de la juventud».

Por eso, las parejas longevas que todavía se quieren tienen en común cierto candor adolescente. Porque para amar primero hay que soñar, imaginar todas las potencialidades del ser amado. Ver en él cualidades que el otro ni siquiera sabe que tiene, que incluso están por desarrollar. El amor «tiene el poder de hacer mejor» al otro, reconoce Sócrates a Alcibíades en el citado Banquete.

El amor tiene pues vocación de potencia, es decir, capacidad para generar lo que todavía no es, liberándonos e inspirándonos en un sentido que nos trasciende. No se trata de idealizar al ser amado sino de liberarlo de los prejuicios -propios y ajenos- que lo encorsetan.

La gente está empeñada en decirnos cómo somos. Desde pequeños, nuestros padres, en el colegio: «Eres malo, eres tonto, se te da bien esto y no lo otro…». Luego, en la adolescencia, nuestra identidad está mediada por la visión de los amigos: «Pero, ¿dónde vas? Tú molas, sí, pero no te flipes. ¿Acaso no sabes de dónde vienes?». Después en nuestro trabajo y la sociedad en general: «Da las gracias por haber llegado hasta aquí y no sueñes ni por un minuto en salirte del camino marcado, porque fracasarás».

Sin embargo, cuando te enamoras, ese querer aplastar al otro con definiciones, ese querer ponerle la mano encima para que sea quien nosotros pensamos que debe ser y, así, limitarlo, se desvanece por completo. Es más, cuando uno ama y es amado, esa pulsión desaparece. Porque el amor te permite ver todo lo que la otra persona es y, con mucha más intensidad, lo que podría llegar a ser. El amor sabe a Chuchugums y, como dijo Lope, «quien lo probó lo sabe».