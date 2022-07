Somos lo que sentimos

Al menos, sintamos vergüenza, pedía hace unos días aquí Emma Riverola. Pues ni eso. En esa primera reacción emocional, instintiva, hay más verdad que en todas las palabras con las que luego pretendemos envolver nuestras contradicciones. En esa primera reacción nos definimos como personas. Y hay momentos cruciales que miden nuestra talla humana. Suelen llegar sin avisar, a menudo como una molestia. Así le ha pasado al presidente Sánchez, cuando vestido de gala y a punto de acomodarse en la cumbre no tuvo más remedio que mirar hacia abajo para ver quién estaba armando tal alboroto. Y pasaron tres días antes de que, mientras los cuerpos sin nombre iban siendo arrojados a fosas comunes, el presidente lamentara «la pérdida de vidas humanas». Pero ya solo eran palabras. Sentimientos esqueléticos que no servían para amortiguar la fría dureza de su primera interpretación de la matanza: un ‘asalto violento’ provocado por «mafias que trafican con seres humanos», «un ataque a la integridad territorial de nuestro país» que había que ‘repeler’. Más de veinte personas habían muerto asfixiadas, aplastadas o a causa de las heridas sufridas en un intento de salto de la valla fronteriza de Melilla en el que participaron unos 1.700 migrantes, la mayoría de ellos fugitivos del hambre y la guerra. Atrapados tras una avalancha mortal, muchos agonizaban sin que nadie les socorriera. El presidente no vio seres humanos, sino una frontera y un muro de protección. No vio sufrimiento, sino un problema que «se ha resuelto bien» gracias a la gendarmería marroquí que se ha «empeñado a fondo».

Al menos, sintamos vergüenza. Primero están las personas, luego las fronteras. Primero la humanidad, luego la política. En política se tiende a menospreciar los sentimientos, como si fueran un factor de distorsión y desorden, peligrosos por su fuerza primaria, y que deben ser ordenados por la razón. Y a partir de esa premisa, se equipara sentimiento con debilidad y razón con fortaleza para, a continuación, confundirla con el interés y caer en la razón de Estado. En la cumbre no hay lugar para los sentimientos. Y no digamos si la cumbre es de la OTAN. Allí cualquier muestra de debilidad debe de costar un alto precio. Desde allí se verá muy lejos, con mirada de halcón, pero no parece un buen lugar para ver la realidad, con mirada humana. Debe de ser un lugar para sentir orgullo, pero no vergüenza. Cuando los intereses y la propia reputación están en juego, no deberíamos esperar un buen sentimiento, pero ni siquiera un buen razonamiento. Sin esa primera mirada humana, más allá del cálculo de resultados, no puede haber un comportamiento decente. Esa primera intuición, junto a la emoción que provoca, nos predispone hacia la acción, nos inclina hacia el lugar adecuado. Los sentimientos condicionan el pensamiento, en la buena dirección cuando se activa la empatía. Sin embargo, un razonamiento sin emoción es una combinación peligrosa, pues se discurre en abstracto, fríamente, sin interés por el otro. Por eso es tan importante sentir vergüenza, al menos.