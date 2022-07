Venga ya, no seas mal pensado, que llevas muchos años de juez, como para creer que las apariencias no engañan. Me reprocho a mí mismo (o como diría, algún cultito tertuliano televisivo, a mi propia persona) que esté pensando que la reforma exprés que pretende Sánchez sea para controlar al Tribunal Constitucional. Total, tiene pendientes de resolver asuntos de nimia importancia, como el aborto o la eutanasia, sin obviar todos los que puedan (y lo harán) venir provenientes de Cataluña, o mejor dicho de sus socios de Gobiernos independentistas. No puede ser verdad que el Gobierno quiera controlar al Tribunal Constitucional para dar una alegría a esos parlamentarios, con la finalidad de que les aprueben leyes (perdón, decretos leyes, que es lo que se estila). Y tampoco puede ser verdad que realmente piensen que nombrando a los magistrados que ellos quieran van a tener controlado al Tribunal Constitucional. Y lo que es peor, no creerán que esos magistrados se van a doblegar al Ejecutivo y no apliquen la ley, en este caso la ley de leyes, la Constitución.

En estos pensamientos y reproches a mi propia persona me hallaba yo cuando leo que el Tribunal Supremo está indignado por el ninguneo del Gobierno a los jueces con esa reforma legal pretendida con la finalidad exclusivamente de cambiar ideológico en el Tribunal Constitucional, pues pasará a tener una mayoría de magistrados progresistas con esa próxima renovación. Y no solo se indigna por esta maniobra, que consiste en no autorizar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a designar a los 67 nombramientos pendientes, como son los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (entre ellos, el de Murcia), los presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia, y los presidentes de las Audiencias Provinciales (entre ellos, la de Murcia), pero sí pueden designar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional, y así el Gobierno puede nombrar a otros dos. Se trataría, en consecuencia, de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial saltándose el informe del propio Consejo y del Consejo Fiscal. No importa, por tanto, que la falta de aquellos nombramientos esté afectando a todos los órganos judiciales, y en especial al Tribunal Supremo que está funcionando con un 20% menos de su plantilla (solo la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene ocho magistrados menos de los que corresponde). Lo que importa únicamente son dos magistrados del Tribunal Constitucional. Ante tal pretendida reforma, una vez más, se paraliza por nonagésima vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque no se ponen de acuerdo PSOE y PP. Cuando no es por una cosa es por otra, el caso es no cumplir ninguno de los dos con su obligación de renovar a los miembros de ese Consejo (va para cuatro años, y el mandato es por cinco). En esta tesitura, nueve vocales del CGPJ (dicen que los conservadores, digo yo los que quieren que se cumpla la ley) se rebelan y fuerzan a su presidente a responder a esa reforma exprés del Gobierno. Esos vocales consideran contradictorio e incoherente, que los nombramientos se hagan solo para el Tribunal Constitucional, y no para el resto de las designaciones pendientes. Eso, por un lado, y por otro, dicen, porque se prescinde del informe preceptivo del órgano de gobierno de los jueces, al que afecta la reforma directamente, así como del Consejo Fiscal. Recuerdan que la Comisión Europea se ha manifestado ya en muchas ocasiones recomendando a España que no se puede actuar de esa manera. O sea, que no soy un mal pensado. Pero, a pesar de eso, sigo creyendo en la separación de poderes y en el Estado de Derecho, pues si no debería dejar de creer en la independencia judicial. Cosa que no haré nunca.