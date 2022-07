Las llaves de la inocencia

Recuerdo esta anécdota acontecida en mi infancia y no me queda otra que sonreír aunque la sensación sea otra, la de querer llorar por haber crecido, por haber perdido a tanta gente en el camino y dejado atrás la inocencia que nos acompaña hasta que somos capaces de observar una línea perversa en los actos de quien tenemos enfrente. Yo debía tener unos doce años, la misma edad que ahora tiene mi hijo. Una edad cargada de sentimientos de desamparo donde cualquier pequeña razón nos abre la ventana por la que podemos contemplar un encanto natural capaz de remediar cualquier debilidad de un mundo manejado por adultos.

Mi padre, consciente de ese poder poder natural y sobrecogedor que tienen los niños, consciente de que ningún acto venido por mi parte supondría jamás una amenaza, me brindó la bronca del siglo, y no era para menos. En pocos días había perdido varios juegos de llaves de casa. Mi respuesta fue firme, contundente, pero poco convincente por lo que se ve. «Papá, no te preocupes que habré perdido las llaves, pero quédate tranquilo, que en todos los llaveros escribí la dirección». Lo recuerdo sentado a la mesa de la cocina, llevándose literalmente las manos a la cabeza y bajándolas uniendo los dedos como en el cliché más típico del italiano cuando se hace una pregunta a sí mismo o señala una duda. Su clásica ‘Pigna’ cual Vittorio De Sica en El Oro de Nápoles dirigiendo y moldeando a una Sophia Loren todavía desconocida, a la que convertiría en gran estrella internacional. Mi padre debió pensar que algún día haría de mi una gran nación, cómo en el Génesis 12:2. Creo recordar que sonreía con risa floja.

De lo que estoy convencida es que adoraba mi inocencia, la engañosa sensación que me hacía confiar en cualquiera que fuese el que encontrase las llaves y viniera con su mejor intención a devolverlas, mientras en el ambiente sonara como banda sonora del asunto el Suspicious Mind de un Elvis Presley capaz de derretir un corazón. Interpretando ese maravilloso cruce de tensión, fuerza, ternura y sensibilidad con esa voz tan versátil e inusual que sólo él tenía, imitando al eco...

Lejos de todo esto que podría haber sido, lo que encontré fue a un cerrajero cambiando la cerradura, la manilla, la bisagra y hasta el marco de todas las puertas que esas llaves abrían. Pero sí, una vez y aunque fruto de la candidez e ingenuidad más pura, tuve fe en el ser humano.