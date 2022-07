Catedrales

Acabamos de terminar otro curso. No te apures, no voy a hablar de lo rápido que ha pasado el tiempo, parece mentira, otro curso más, ni nada de eso. En realidad, este año no ha sido distinto de otros. Es solo que los cursos, y los años, pasan. Los desafíos son cada vez mayores, y sólo tenemos dos caminos para educar a nuestros hijos: evitarles los problemas o ayudarles a afrontarlos, como decía Jacques Pasteur. Este año ha sido, quizá, el primero en que mis dos hijas mayores han visto de verdad las orejas al lobo. La una porque empieza bachillerato y ya oye que no lo regalan. La otra, porque por primera vez ha tenido que estudiar en serio. Una y otra han visto, en carne propia, que la vida del estudiante es una vida de sufrimiento y de sacrificio.

Escuché decir a José Antonio Marina, un filósofo y educador que me encanta, que educar era como construir una catedral. Un trabajo ingente, intenso y largo, pero que quedaba para siempre. Me pareció bonita la idea. No sé si has leído Los Pilares de la Tierra, de Ken Follet (si no, aún estás a tiempo, es un novelón). Es la historia de cómo se va construyendo una catedral, desde los pilares básicos hasta los ventanales y las florituras. Pasan varias generaciones hasta que el trabajo termina. Pero una catedral no la construye sólo el arquitecto. Hay muchos oficios, todos importantes. Y la aportación de José Antonio Marina era la de decirle a los niños que ellos también intervienen en la construcción de esa catedral que son ellos. Implicarles en la construcción de sí mismos. Este año, mis hijas han visto que depende mucho de ellas hacer de sí mismas algo notable o algo churrero. Luego, hay dos mil factores, pero en esa construcción de la catedral irán viendo que pasar cursos no sólo es una cuestión de memorizar conocimientos (y retenerlos, si Dios quiere), sino de templar nervios, de organizar tiempos, de cumplir horarios. Por todo ello soy de la firme opinión de premiar al que lo merece. No hablo de marginar al que no, pero creo necesario destacar, con laureles, a quien verdaderamente hace un Rafa Nadal en su respectiva ocupación. Quien no se rinde, quien insiste hasta el final, quien lo intenta… A quién vamos a animar a construirse y a superar dificultades si las eliminamos o consideramos invisible el esfuerzo y sus frutos. En su discurso, el filósofo también decía que gracias al descubrimiento de la genética y de su funcionamiento, podíamos animar a los niños a hacer magia. ¿Cómo hacer esa magia? Se ha descubierto que, aunque cada uno tenemos un código genético único, que no se puede cambiar, y que puede equivaler a las cartas que nos han tocado, es el ambiente el que hace que unos genes despierten y otros no. Podemos entenderlo como que, a pesar de las cartas que tengamos, podemos elegir con cuál jugar, y podemos enseñar a los niños a jugarlas bien. Así que, a pesar de la triste sucesión de planes educativos, a cuál más sorprendente, seguimos estando los padres, y siguen estando los profesores. En realidad, los verdaderos agentes educativos y los auténticos arquitectos de catedrales que son nuestros hijos. Pongámonos manos a la obra, nunca mejor dicho, y animemos a nuestros hijos a construirse, con esfuerzo y con tesón. Ayudémosles, como decía Pasteur, a afrontar los problemas y a superarlos. Con el tiempo, nos agradecerán haber hecho, junto a cada uno de ellos, una catedral de sí mismos.