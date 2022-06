Un Gobierno de diez

La actual legislatura regional se inició con diez consejerías: seis del PP y cuatro de Ciudadanos en el Gobierno de coalición. Tras la fallida moción de censura en el ecuador de la hégira y avatares posteriores casi permanentes en los diversos escalones de la Administración, la cosa, a estas horas, ha quedado como sigue: seis del PP, dos en manos de los trans de Ciudadanos, y una a cargo del grupúsculo de los expulsados de Vox, que ya tampoco representa a quienes no representan a Vox, quienes a su vez se han filtrado en el escalafón de la consejería de Cultura. Un lío.

El presidente, Fernando López Miras, no tiene más remedio que deshilar este ovillo repleto de nudos para deslizarse hasta la primavera de 2023 sin transmitir la sensación de que carga con la piedra de Sísifo. Su calendario ya ha sorteado fechas clave y sigue cubriendo etapas hasta la última parada, que será la renovación de su Gobierno; a partir ahí, campaña electoral pura y dura. Todo antes del verano, mientras al PSOE le queda un proceso de primarias, previsiblemente rutinarias; a Podemos, una imposible negociación con otros grupos de la izquierda que no van a poder ser integrados en una misma lista (se repetirá el modelo andaluz por incompatibilidad de caracteres); a Vox, la búsqueda de un candidato molón que le ponga plus a la marca; a Cs... Cs no cuenta, y si existe ni siquiera se llamará Cs.

López Miras ha salvado ya algunas fases fundamentales. La primera, al beneficiarse, como Juanma Moreno en su día, de que la dirección nacional, entonces Casado/Teo, no tuvo tiempo, ante la inminencia electoral, de sustituir al candidato sorayista andaluz por otro de su cuerda. Ocurre ahora en Murcia (y en otras Comunidades) lo mismo, pero al revés: Feijóo no quiere mover a los teodoristas ya afincados por razones de estabilidad.

Primer peldaño ascendido: congreso regional con candidato único. En el entreacto, debate sobre el estado de la Región (hoy y mañana) sin portavoces de la oposición destinados a competir de manera sustantiva con el actual presidente en los carteles electorales. Algo así como un trámite, aunque de paso una ocasión para el empoderamiento. Y después, tras su proclamación por el partido, o quién sabe si incluso antes, renovación del Gobierno.

A consultas del presidente trans de la Asamblea, Alberto Castillo, acerca de la estructura que habría de preservarse provisionalmente durante las obras que se están realizando en el hemiciclo, López Miras indicó que se reservaran diez escaños para los consejeros de su Gobierno, que ahora son ocho. Es decir, pronto vamos a volver a las diez carteras originales.

El problema de López Miras es que no puede deshacerse de los consejeros trans por dos razones. Una, todos son diputados, de modo que cualquier destitución conllevaría la pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria. Los escaños de Isabel Franco, Valle Miguélez y Mabel Campuzano son la garantía de su permanencia en el Gobierno, y por eso los mantienen. Están apalancadas. Dos: no está escrito que en 2023 López Miras no necesite pactar con Vox, ¿y con qué confianza firmaría éste una coalición con un presidente que se desentiende de sus socios en la recta final, cuando no los necesita? Por tanto, es poco probable que toque a los trans.

Pero a su vez, los trans, por ser trans y haber olvidado las cuotas de representación de los partidos en que ya no militan, le facilitan las cosas para hacer una remodelación en la que el PP recupere espacios que había tenido que ceder.

Hay una consejería vacante: Empleo y Universidades, que fue añadida a la de Valle Miguélez (Empresa e Industria) porque su titular, Francisco Álvarez, se vio obligado a hacerse cargo del Grupo Parlamentario de Cs para desplazar de él a los dos diputados que todavía representaban oficialmente a ese partido. Ahora se podría considerar que la adscripción a Valle Miguélez de ese departamento era provisional, de modo que López Miras podría recuperar esa cartera para el PP en la seguridad de que Miguélez no tiene partido propio al que adjudicarla.

Cs, o mejor el transCs, también ha dejado vacante Transparencia y Urgencias, pues el titular de la misma se vio atorado por un problema que no contemplaba en una consejería tan cursi (algo así como el departamento de asuntos internos en una corporación que dirige y controla el departamento de asuntos internos), y es que los bomberos se le pusieran reivindicativos. Dimitió cuando debía afrontar un problema real. Las competencias de esa no consejería fueron repartidas entre otras, y Urgencias, la sección realmente necesaria, fue a parar a la zona PP, a pesar de que era cuota Cs, pero Cs ya no está en el Gobierno: esa cuota ya no existe. Y así, bajo pretexto de que la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y otros etcéteras está colapsada por un collage de competencias, la solución consistirá en partirla y poner en el frontispicio de la acción de gobierno el rótulo Medio Ambiente y Mar Menor.

Ya que no puede cargarse a los trans, López Miras dará un rodeo, reduciéndolos a dos o a tres en un Gobierno en el que el PP aumentará su representación genuina con una consejería de Empleo y Universidades y otra de Medio Ambiente y Mar Menor mas algún otro posible repuesto en otras consejerías propias cuya gestión es poco palpable. Y (esto lo añado por mera intuición) con Quino Segado, actual portavoz del PP en la Asamblea y organizador del congreso del PP, convertido para el sprint hacia la primavera en portavoz del Gobierno. Tal vez Valle Miguélez, la actual titular de esa función, acabe comprendiendo que en el último tramo de la legislatura López Miras precise de un intérprete ante la sociedad de su propio partido.

Por ahí va la cosa, más o menos.