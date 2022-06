Juanma, acho

Dices Juanma y te ves a ti mismo compartiendo espetos con el presidente andaluz en la playa de la Malagueta. Juan Manuel es como firma los decretos por prescripción burocrática, pero Juanma es un amigo. El lema del PP en las elecciones a la Junta era ese: Juanma. Así figuraba en los carteles: Juanma. En caja baja y sobre un fondo políticamente neutro. ¿Para qué añadir algo más?

En la noche electoral compareció cuando el escrutinio había sido estrujado hasta la última gota y sus competidores ya habían abundado en el ridículo con la explicación de sus respectivas derrotas. El socialista Espadas pretextó que había tenido poco tiempo, como si más de treinta años de socialismo (y corrupción) en el poder no contaran en el marcador. Me recordó a López Miras cuando asegura que él tocaba la flauta en los tiempos en que sus antecesores organizaban su herencia. (Por cierto, no sé si alguien más que yo ha advertido el notable parecido físico entre Espadas y el murciano Pepe Vélez, ahí lo dejo). En el PSOE no faltó la portavoz nacional Lastra para mostrar otra vez que es un lastre.

Por su parte, la expodemita Teresa Rodríguez echaba las campanas al vuelo por la neutralización de Vox como si esto fuera mérito de la poquedad de los dos diputados de su grupo y no de la mayoría absoluta del PP. La otra, Inmaculada Nieto, que no ha podido fusilar a Rodríguez porque España no es Corea del Norte, achacaba el hundimiento del podemismo a Rodríguez como si ésta debiera tener obligadamente vocación de víctima propiciatoria del comunismo caviar.

A Juanma, tras el espectáculo de los horrores, lo tomó la cámara en el pasillo de la planta noble de la sede, acompañado de su mujer, sonriente y relajado. Ambos bajaron los tres pisos por las escaleras obviando el ascensor, demorándose. Tal vez es la primera vez que Juanma baja esas escaleras. En un tramo de ellas, dando un toque cómplice a su mujer, echó una mirada a una enorme foto situada en un gran paño de pared en la que se le ve jugando con su hijo pequeño, y la cámara osciló un instante hacia ella. Todo tan espontáneo que parecía perfectamente calculado.

A la salida lo esperaba un ballet muy ensayado que ondeaba banderas de Andalucía y de España, muchas dobladas en el mismo mástil de mano. A pie de calle habían instalado una especie de cajón forrado en tela verde, sin siquiera un atril donde posar el botellín de agua, todo de una austeridad formal nada inocente: el líder del pueblo con el pueblo. Nada del triste friso compuesto por el candidato insuficiente, adelantado para los micrófonos a los dirigentes del aparato del partido que cabecean afirmativamente, desde la pared del fondo, al parlamento del derrotado mientras éste no quiere anunciar su dimisión a los que quedan en la sala fría. Y evitando Juanma la imagen típica del ganador con salida al distante balcón que remite al populismo latinoamericano.

De la fachada de la sede colgaban dos grandes banderolas, extendidas a la salida de Juanma, con un mensaje: «Gracias, Andalucía», letras negras sobre fondo gris, sin referencias tipográficas o cromáticas a la plantilla identitaria del partido, cuyas siglas permanecían ausentes. Y esto después de que el azulete corporativo del PP había sido sustituido durante la campaña por el verde Andalucía (López Miras, no lo hagas: recuerda que el color de tu Región es el rojo).

Juanma, ante letreros que rezaban Juanma, subió al cajón y se expresó como si estuviera tomando un fino en una tasca de Sanlúcar de Barrameda o con la expresión del cantaor que es reclamado a su pesar para concluir la fiesta. Parecía que no hubiera ganado las elecciones por el tono casi quedo y las expresiones de humildad y contención. No faltó el toque de humor con chispa andaluza cuando un espontáneo se puso a jalear un discurso de exaltación, y Juanma, nuestro amigo Juanma, lo hizo callar cariñosamente: «Este mitin lo vamos a dar tú y yo». (López Miras, no lo hagas. Recuerda que lo tuyo no es contar chistes: aquello de que habías ido a una entrevista en TVE para conocer a cierta actriz de moda; lo de motivar al auditorio para que respondiera al modo de los payasos de la tele a la pregunta ¿somos españoles?; lo de que si alguien se atrevía a meterse con una de tus alcaldesas volverías al pueblo a darle su merecido; la guerra de confetis con la compi Guardiola...; la sorna se tiene o no se tiene).

Pero Juanma no podía acabar aquello sin trasmitir algo de emoción. Primero, un asomo de lágrimas recordando a su padre, y después la exhibición de una bandera de Andalucía que le habían regalado unos niños malagueños (por el tejido y el bordado no parecía comprada en los chinos, de modo que cabe deducir que el obsequio procedería de los padres de unos niños a través de los niños) y después, para no hacer creer que es un blando que no se desata ni siquiera en los momentos de éxtasis, elevó la voz y dio gracias a los andaluces «por hacer sentir, por hacer soñar y por hacer vibrar, y crear una nueva historia». Para emitir esos párrafos, la cámara de televisión abandonó el primer plano despejado de Juanma y se situó algo más atrás, de manera que las banderas de Andalucía y de España lo transparentaban, como en esas películas en las que los extras bien recuadrados simulan a la multitud. Menudo spot, y realizado en directo. Qué arte tiene el amigo Juanma.

Visto el éxito de la experiencia cabe preguntarse si López Miras tomará nota del libro de estilo de Juanma y se presentará a las elecciones con el lema «Fernando». Sería un error, porque Fernando es gerundio.