Una ley que garantiza el bienestar y la protección de las familias de la Región

Las familias cumplen un papel fundamental en la vertebración y cohesión de la sociedad y contribuyen de forma decisiva al desarrollo, no solo social, sino también económico, ético y cultural. Sin ellas no puede entenderse la construcción y el progreso de nuestras sociedades. La proposición de Ley Integral de Apoyo a las Familias que hemos registrado los Grupos Parlamentarios Popular y Liberal en la Asamblea Regional no es más que el cumplimiento de un compromiso político adquirido con la institución más próxima y cercana a las personas, lo que además concebimos como un deber, en justa reciprocidad a su gran aportación a la sociedad.

Gracias a esta proposición de Ley, las familias de la Región de Murcia contarán con un marco normativo adecuado para favorecer su bienestar y calidad de vida, protegerlas y regular sus prestaciones y servicios de apoyo. Además, con esta propuesta pretendemos potenciar la función de protección social que siempre han ejercido las familias, especialmente en momentos de dificultades, como han vuelto a demostrar en la pandemia. También queremos ofrecer una respuesta eficaz a las situaciones de vulnerabilidad. En este aspecto, especial protección merecen las familias numerosas, las monoparentales o las que están en riesgo de exclusión social, así como, dentro de ellas, los menores, las personas mayores o las personas con discapacidad. Un apoyo que no se guía por ningún afán intervencionista, tan propio de la izquierda, ya que esta proposición de Ley trata a las familias con el máximo respeto a su autonomía y a las libertades individuales de sus miembros. Con esta nueva norma, asumimos el compromiso de articular una política de atención específica a la familia, desde el reconocimiento del inmenso valor que ésta tiene para la sociedad. Una proposición de Ley que contempla medidas concretas de prevención, protección y apoyo a las familias, como exenciones y bonificaciones, o en materias como vivienda, servicios sociales y sanitarios, empleo, cultura, deporte, ocio, tiempo libre y asociacionismo. También para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que se especifica de forma detallada. Establece además los servicios y recursos de apoyo a las familias, existentes o de futura implantación, así como iniciativas fiscales en distintos ámbitos. Desde luego, no podían faltar medidas de apoyo a la infancia y la adolescencia, mediante la regulación de actuaciones en situaciones de riesgo y desamparo, los derechos y deberes de los niños y su vulneración, estableciendo el servicio de atención temprana de carácter universal. Dedica apartados muy especiales a la protección de la maternidad y paternidad, a iniciativas de asistencia y asesoramiento que dan prioridad de atención a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, así como a las personas en proceso de adopción o acogimiento de menores. También a la protección en materia de violencia familiar. La proposición de Ley conjunta de PP y Grupo Liberal incluye además la creación la Comisión Interdepartamental de Familias y el Observatorio de las Familias, que tendrá como misión el conocimiento de las situaciones de las familias de la Región de Murcia y el impacto de las políticas adoptadas en aplicación de esta norma. Asimismo, regula el Servicio Regional de Mediación Familiar de la Región de Murcia, con el fin de promover la comunicación y el diálogo entre las partes que estén inmersas en un conflicto familiar para facilitar la búsqueda de un acuerdo. Manifestamos nuestra plena disposición a la colaboración, el diálogo y el consenso con los demás grupos parlamentarios de la Asamblea, para que con sus aportaciones, además de las que hagan los representantes de la sociedad civil durante el trámite parlamentario, podamos sacar adelante entre todos la mejor Ley Integral de Apoyo a las Familias de la Región. Las familias son nuestro pilar más sólido, nuestra principal trasmisora de valores y principios que fortalecen nuestro modelo de sociedad libre y abierta, y entre todos debemos garantizar su protección y bienestar.